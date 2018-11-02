AKPâ€™li Aktay: KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n cesedinin parÃ§alandÄ±ÄŸÄ± bilgisi bizde vardÄ±

AKP Genel BaÅŸkan DanÄ±ÅŸmanÄ± Yasin Aktay: Bizdeki son bilgilere gÃ¶re cesedi parÃ§alamalarÄ±nÄ±n sebebi daha kolay eritmek.

Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n öldürülmesine iliÅŸkin soruÅŸturmayÄ± deÄŸerlendiren AKP Genel BaÅŸkan DanÄ±ÅŸmanÄ± Yasin Aktay, “Bizdeki son bilgilere göre cesedi parçalamalarÄ±nÄ±n sebebi daha kolay eritmek. Cesetten eser bÄ±rakmamak amaçlanmÄ±ÅŸ” dedi.

Aktay, Hürriyet’e yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada ÅŸunlarÄ± söyledi: “KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n cesedinin parçalandÄ±ÄŸÄ± bilgisi bizde vardÄ±. Fakat ÅŸu anda görüyoruz ki parçalamakla da kalmamÄ±ÅŸ, cesedi eriterek yok etmiÅŸler. Bizdeki son bilgilere göre cesedi parçalamalarÄ±nÄ±n sebebi de daha kolay eritmek. Cesetten eser bÄ±rakmamak amaçlanmÄ±ÅŸ” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

www.evrensel.net