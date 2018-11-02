TopkapÄ± SarayÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™na baÄŸlanÄ±yor

KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™na baÄŸlÄ± TopkapÄ± SarayÄ± MÃ¼zesi, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™na baÄŸlÄ± Milli Saraylar Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™na geÃ§iyor.Â

Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±’na baÄŸlÄ± TopkapÄ± SarayÄ± Müzesi, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Milli Saraylar Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’na geçiyor. TopkapÄ± SarayÄ±’nÄ±n devri için cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi bekleniyor.

Hürriyet’ten Ömer Erbil’in haberine göre; geçen hafta Milli Saraylar Ä°daresi BaÅŸkanÄ± Yasin YÄ±ldÄ±z yanÄ±nda bir heyetle TopkapÄ± SarayÄ±’nÄ± gezdi. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na devir teslimin nasÄ±l gerçekleÅŸeceÄŸi Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilileriyle konuÅŸuldu. Sur-u Sultani olarak adlandÄ±rÄ±lan sarayÄ±n surlarÄ± içinde farklÄ± kurumlara ait tahsisli yapÄ±lar incelendi.

Sur-u Sultani içinde Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±’na baÄŸlÄ± Rölöve AnÄ±tlar MüdürlüÄŸü, Arkeoloji Müzesi, Ä°slam Bilim Teknolojileri Müzesi, Ahmet Hamdi TanpÄ±nar Edebiyat Müze Kütüphanesi, Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°ç Tedarik KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Askeri Gazino gibi kurumlar yer alÄ±yor. Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±’ndan bu binalarÄ± boÅŸaltmasÄ± istenecek. Ä°stanbul Rölöve AnÄ±tlar MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan kullanÄ±lan eski Matba-i Amire binasÄ±nÄ±n da boÅŸaltÄ±lmasÄ± düÅŸünülüyor. (HABER MERKEZÄ°)

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