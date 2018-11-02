NASA duyurdu: Uzay aracÄ± Dawn ile iletiÅŸim kesildi

NASA, Mars ile JÃ¼piter arasÄ±ndaki asteroit kuÅŸaÄŸÄ±nda bir nesnenin yÃ¶rÃ¼ngesine giren ilk uzay aracÄ± olan Dawnâ€™la iletiÅŸimin kesildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Amerikan HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Dairesi (NASA), uzay aracÄ± Dawn ile iletiÅŸimin kesildiÄŸini duyurdu. NASA’dan yapÄ±lan açÄ±klamada, Kepler Teleskobu’nun, derin uzaydaki 9 yÄ±llÄ±k keÅŸif yolculuÄŸunun ardÄ±ndan emekliye ayrÄ±lmasÄ±ndan hemen sonra, bir süredir yakÄ±tÄ±nÄ±n azaldÄ±ÄŸÄ± bilinen asteroit kuÅŸaÄŸÄ±ndaki Dawn’un bu hafta komuta merkeziyle iletiÅŸiminin kesildiÄŸi belirtildi.

BÄ°R HAFTADA Ä°KÄ°NCÄ° ARACINI KAYBETTÄ°

Dawn’un sessizliÄŸe gömülmesiyle NASA, bu hafta içinde ikinci uzay aracÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ oldu. Hem Kepler’in hem de üç iyon motorla ilerleyen 11 yaÅŸÄ±ndaki Dawn’un, tahmin edilenden daha uzun süre görev yaptÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Dawn, Mars ile Jüpiter arasÄ±ndaki asteroit kuÅŸaÄŸÄ±nda bir nesnenin yörüngesine giren ilk uzay aracÄ± olmuÅŸtu. Uzay aracÄ±, Vesta asteroidinin etrafÄ±nda döndükten sonra cüce gezegen Ceres’in yörüngesine girmiÅŸ, çektiÄŸi fotoÄŸraflar GüneÅŸ Sistemi’nin geliÅŸimi ve tarihine Ä±ÅŸÄ±k tutmuÅŸtu. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 KasÄ±m 2018 11:32

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