'Tek tip askerlik' iddiasÄ±: 3 ay zorunlu, 6 ay bedelli

Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± taslaÄŸa gÃ¶re, herkes 9 aylÄ±k tek tip askerlik yapacak.

Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine iliÅŸkin çalÄ±ÅŸmalarÄ±n yoÄŸun ÅŸekilde sürdürüldüÄŸünü belirterek "Önümüzdeki günlerde bu tamamlanacak ve bundan sonra ülkemizin, kamuoyunun gündeminden mümkünse bu bedellidir, dövizlidir, 6 ay mÄ±dÄ±r, 7 ay mÄ±dÄ±r, asteÄŸmendir, üsteÄŸmendir lafÄ±nÄ± çÄ±karÄ±p bunu bir zemine oturtma gayretimiz sürüyor" dedi.

3 AY ZORUNLU, 6 AY BEDELÄ° ÖDENEBÄ°LECEK

Türkiye gazetesinin haberinde; Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n üzerinde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± taslaÄŸa göre, herkes 9 aylÄ±k tek tip askerlik yapacak. Bunun 3 ayÄ± temel askerlik süresi ve zorunlu olurken, kalan 6 ay için bedel ödenebilecek.

BEDEL HER YIL YENÄ°DEN BELÄ°RLENECEK

Bu bedelin ne kadar olacaÄŸÄ± her yÄ±l yeniden belirlenecek. Doktor, öÄŸretmen, hakim ve sporcu gibi meslek sahiplerine, hangi dönemde askerlik yapacaklarÄ± konusunda tercih hakkÄ± getirilecek. Nitelikli mesleklere sahip olanlar, askerlik yaparken cephede deÄŸil, kendi meslek gruplarÄ±na uygun görevlerde süreyi tamamlayacak. Hangi meslek grubunun hangi ÅŸartlarda ve dönemlerde askerlik yapacaÄŸÄ± konusunda, Milli EÄŸitim, SaÄŸlÄ±k ve Adalet gibi bakanlÄ±klardan alÄ±nan görüÅŸler düzenlemeye rehber olacak. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 KasÄ±m 2018 10:53

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