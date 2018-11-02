KuÅŸ yumurtalarÄ±nÄ±n renklerinde dinozor etkisi

KuÅŸ yumurtalarÄ±nÄ±n daha Ã¶nce kendiliÄŸinden deÄŸiÅŸime uÄŸradÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len renklerinde dinozorlarÄ±n etkisinin bulunduÄŸu ortaya kondu.

Yale ve Bonn üniversiteleriyle Amerikan DoÄŸa Tarihi Müzesinin araÅŸtÄ±rmasÄ±nda, kuÅŸ yumurtalarÄ±nÄ±n renklerini, yumurtalarÄ±nÄ± tamamen ya da kÄ±smen açÄ±k yuvalara bÄ±rakan dinozor atalarÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösterdi.

Yale Üniversitesinde Paleontolog Jasmina Wiemann, araÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ±n, kuÅŸ yumurtalarÄ±nÄ±n nasÄ±l deÄŸiÅŸime uÄŸradÄ±ÄŸÄ± konusundaki anlayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± tamamen deÄŸiÅŸtirdiÄŸini belirterek, kuÅŸ bilimcilerin iki yüzyÄ±ldÄ±r modern kuÅŸ yumurtalarÄ±nda defalarca görülen renklerin etkileÅŸime uÄŸramadan var olduÄŸunu düÅŸündüÄŸünü kaydetti.

Wiemann ve meslektaÅŸlarÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rma kapsamÄ±nda dünya çapÄ±nda çÄ±karÄ±lan 18 dinozor yumurtasÄ± kabuÄŸu fosilini incelediÄŸi belirtildi.

ÇalÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda kuÅŸlarÄ±n çeÅŸitli renklerde ve benekli yumurtalar yapmak için kullandÄ±ÄŸÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± ve mavi pigmente, küçük ve etobur bir dinozor türüne ait yumurta kabuklarÄ±nda rastlandÄ±.

Yumurta renklerinin, kuÅŸlarÄ±n yumurtlama ortamlarÄ± ve kuluçkaya yatma tercihlerini yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor.

AraÅŸtÄ±rmanÄ±n ayrÄ±ntÄ±larÄ± Nature dergisinde yayÄ±mlandÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 KasÄ±m 2018 11:19

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