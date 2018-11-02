Kayseri'de inÅŸaat halindeki kongre binasÄ±nÄ±n Ã§atÄ±sÄ± Ã§Ã¶ktÃ¼

Erciyes Ãœniversitesi yerleÅŸkesinde inÅŸaat halindeki kongre binasÄ±nÄ±n Ã§atÄ±sÄ± Ã§Ã¶ktÃ¼. AyaÄŸÄ± enkaz altÄ±na sÄ±kÄ±ÅŸan iÅŸÃ§i kurtarÄ±ldÄ±.

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) yerleÅŸkesinde inÅŸaat halindeki kongre binasÄ±nÄ±n çatÄ±sÄ± çöktü, enkaz altÄ±nda kalan iÅŸçi kurtarÄ±ldÄ±.

Üniversite yerleÅŸkesinde inÅŸaatÄ± süren 6 katlÄ± kongre merkezinin çatÄ±sÄ±nda henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

Olay yerine saÄŸlÄ±k, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çökme sÄ±rasÄ±nda enkaz altÄ±nda kalan iÅŸçi Osman AydÄ±n, ekiplerce kurtarÄ±larak ERÜ TÄ±p Fakültesi Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa ÇalÄ±ÅŸ, olay yerine gelerek bilgi aldÄ±.

ÇalÄ±ÅŸ, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, can kaybÄ± yaÅŸanmamasÄ±nÄ±n kendileri için en büyük mutluluk olduÄŸunu belirterek, "Ä°nÅŸaat göçüÄŸü altÄ±nda baÅŸka kimse yok. Ä°lk belirlemelere göre aslÄ±nda altyapÄ±da bir sÄ±kÄ±ntÄ± yok. AynÄ± noktaya çok fazla mÄ±cÄ±r dökülmesinden dolayÄ± bir problem oluÅŸuyor, bu konu araÅŸtÄ±rÄ±lacak. Ä°nÅŸaatla alakalÄ± bir problem var mÄ±, biz zaten devralmadÄ±k burayÄ±. Yüklenici firma bunu araÅŸtÄ±racak, biz de takipçisi olacaÄŸÄ±z. Gerekli çalÄ±ÅŸmalar yapÄ±ldÄ±ktan sonra daha net bilgi verilebilir." diye konuÅŸtu. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 KasÄ±m 2018 11:43

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