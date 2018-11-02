KÃ¼ltÃ¼rpark'taki binanÄ±n Ã¶zel Ã¼niversiteye tahsisi onaylandÄ±

Koruma Kurulu, Ä°zmir KÃ¼ltÃ¼rpark iÃ§indeki bir binanÄ±n Ã¶zel bir Ã¼niversiteye tahsis edilmesini onayladÄ±. Karara itiraz edilecek.

Kültürpark içindeki bir binanÄ±n özel bir üniversiteye tahsis edilmesini Ä°zmir Kültürpark Koruma Kurulu onay verdi. Kültürpark Platformu ise karara itiraz edecek.

Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi'nin eylül ayÄ±ndaki olaÄŸan meclis toplantÄ±sÄ±nda oy birliÄŸi ile geçen Kültürpark içindeki eski Ä°ZFAZ binasÄ±nÄ±n SES VakfÄ±na ait Özel TÄ±naztepe Üniversitesi'ne 3 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na tahsis edilmesine bir onay da Kültür BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan geldi. Kültürpark'Ä±n SÄ°T alanÄ± olmasÄ±ndan dolayÄ± tahsis talebi Ä°zmir 1 NumaralÄ± Kültür VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Bölge Kurulu MüdürlüÄŸü'nün de önüne gitti. DosyayÄ± inceleyen kurul tahsis iÅŸlemini onayladÄ±.

KÜLTÜRPARK PLATFORMU: MEÅžRUÄ°YET KAZANDIRABÄ°LECEK MÄ°?

Kültürpark Platformu ise onama iÅŸlemi ile ilgili yazÄ±lÄ± açÄ±klama yaptÄ±. Platform kurula "Koruma amaçlÄ± bir Kurul Kültürpark’a zarar verecek olan bu Meclis karÄ±nÄ± onaylayarak kanunsuz bu karara meÅŸruiyet kazandÄ±rabilecek mi? Koruma Kurulu bu kararÄ± onarken Kültürpark’Ä±n Ä°zmir'in Merkezindeki Vaha olduÄŸunu düÅŸünmüÅŸ müdür? Koruma kurulu bu kararÄ± onarken Kültürpark’Ä±n Beton YÄ±ÄŸÄ±nlarÄ± arasÄ±nda doÄŸal güzellik olduÄŸunu düÅŸünmüÅŸ müdür?Koruma Kurulu Kültürpark’Ä±n Ä°zmir HalkÄ±nÄ±n kullanÄ±mÄ±na açÄ±lmÄ±ÅŸ olan Kültür, Spor, Sanat, V.B bir sürü etkinlik için kullanÄ±lan bir park olduÄŸunu düÅŸünmüÅŸ müdür?" sorularÄ±nÄ± yöneltti.

'KAMU VÄ°CDANINDA KABUL GÖRMEYECEK'

KararÄ±n kamu vicdanÄ±nda kabul görmediÄŸinin ifade edildiÄŸi açÄ±klamada "Koruma Kurulunun bu kararÄ±nÄ± kÄ±nÄ±yoruz. Koruma Kurulunun bu kararÄ±na itiraz ediyoruz. Kültürpark Platformu olarak Koruma Kurulu’nun bu onayÄ±nÄ± da BüyükÅŸehir Belediye Meclisinin aldÄ±ÄŸÄ± kararÄ± kabul etmediÄŸimiz gibi kabul etmiyoruz. Kültürpark Platformu olarak Kültürpark’a zarar verecek her türlü tasarrufu kabul etmediÄŸimizi bu uygulamalarla mücadele etmeye devam edeceÄŸimiz bildiriyoruz" denildi.

TMMOB ise Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi'nin meclis kararÄ±nÄ± yargÄ±ya taÅŸÄ±yarak iptalini istemiÅŸti. (Ä°zmir/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 KasÄ±m 2018 10:14

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