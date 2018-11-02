YargÄ±tay Daire BaÅŸkanÄ± GenÃ§can: Eviniz lokanta, eÅŸiniz de aÅŸÃ§Ä± deÄŸil

Erkek eÅŸin yemeÄŸe sÄ±k sÄ±k habersiz erkek misafir getirmesi boÅŸanma sebebi sayÄ±ldÄ±. Karara yapÄ±lan itiraz YargÄ±tay tarafÄ±ndan reddedildi.

YargÄ±tay 2’nci Hukuk Dairesi’nin ilginç boÅŸanma kararlarÄ±na bir yenisi daha eklendi. Bu kez “Erkek eÅŸin sürekli yemeÄŸe habersiz erkek misafir getirmesi” boÅŸanma sebebi sayÄ±ldÄ±. YargÄ±tay 2’nci Hukuk Dairesi BaÅŸkanÄ± Ömer UÄŸur Gençcan örnek kararÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan “Eviniz lokanta, eÅŸiniz de o lokantanÄ±n aÅŸçÄ±sÄ± deÄŸildir” notuyla duyurdu.

YargÄ±tay kararÄ±na göre, N.A adlÄ± kadÄ±n, kocasÄ± M.A sürekli erkek arkadaÅŸlarÄ±nÄ± yemeÄŸe davet ettiÄŸi ve ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle iki yÄ±l önce boÅŸanma davasÄ± açtÄ±. Gerze Asliye Hukuk Mahkemesi, davacÄ± kadÄ±nÄ± haklÄ± gördü ve çiftin boÅŸanmasÄ±na karar verdi.

Ä°KÄ° TARAF DA TEMYÄ°Z ETTÄ°

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre; davacÄ± kadÄ±n kusur belirlemesi, tazminat taleplerinin reddi, tedbir nafakalarÄ±n baÅŸlangÄ±ç tarihleri ve nafakalarÄ±n miktarlarÄ± yönünden; davalÄ± erkek ise kararÄ±n tamamÄ±nÄ± temyiz etti. YargÄ±tay 2’nci Hukuk Dairesi, temyiz itirazlarÄ±nÄ± reddederek kararÄ± oybirliÄŸi ile onadÄ±.

‘EÅžÄ° Ä°STEMEMESÄ°NE RAÄžMEN...’

Daha önce eÅŸten habersiz yatÄ±lÄ± bekar erkek misafir çaÄŸÄ±rmayÄ± da boÅŸanma ve tazminat gerekçesi sayan YargÄ±tay’Ä±n yeni kararÄ±nda özetle ÅŸöyle denildi:

“Dosyadaki yazÄ±lara, kararÄ±n dayandÄ±ÄŸÄ± delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle mahkemece davalÄ± erkeÄŸe kusur olarak yüklenen hakaret vakÄ±asÄ±na yönelik tanÄ±k beyanlarÄ±nÄ±n soyut olduÄŸu, erkeÄŸe yüklenen yatak odasÄ± sÄ±rlarÄ±nÄ± baÅŸkalarÄ±na anlatma ve ortak çocuÄŸa fiziksel ÅŸiddet uygulama vakÄ±alarÄ±na davacÄ± kadÄ±n tarafÄ±ndan dayanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± ve fakat mahkemece taraflarÄ±n belirlenen ve gerçekleÅŸen kusurlu davranÄ±ÅŸlarÄ± yanÄ±nda ‘erkeÄŸin, eÅŸinin istememesine raÄŸmen erkek arkadaÅŸlarÄ±nÄ± eve davet ettiÄŸi’ ve eÅŸine birden fazla fiziksel ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±lmasÄ±na göre, yerinde bulunmayan temyiz itirazlarÄ±nÄ±n reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasÄ±na...” (HABER MERKEZÄ°)

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