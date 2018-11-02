Almanya'dan Suudi Arabistanâ€™a KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayeti uyarÄ±sÄ±

Suudi Arabistan'dan soruÅŸturmanÄ±n ÅŸeffaflÄ±kla yapÄ±p sorumlularÄ±n yargÄ±lanmasÄ±nÄ± talep eden Almanya, aksi halde yaptÄ±rÄ±m uygulayacaklarÄ± sinyali verdi.

Almanya hükümeti, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti soruÅŸturmasÄ±nda Suudi Arabistan’dan ÅŸeffaf bir soruÅŸturma yürütmesini ve tüm sorumlularÄ± yargÄ± önüne çÄ±karmasÄ±nÄ± talep etti.

Alman hükümet sözcülüÄŸünden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "Türk makamlarÄ±nÄ±n çabalarÄ±, olayÄ±n soruÅŸturulmasÄ±nda çok büyük bir rol oynadÄ±. Almanya hükümeti, bu olayÄ±n tümüyle aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± için tüm çabalarÄ± destekliyor." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel’in geçen hafta Suudi Arabistan KralÄ± ile telefonda konuÅŸtuÄŸu ve beklentilerini ilettiÄŸi belirtilen açÄ±klamada, Riyad’dan hÄ±zlÄ±, ÅŸeffaf ve güvenilir bir soruÅŸturma yapmasÄ±nÄ±, tüm sorumlularÄ±n yargÄ± önüne çÄ±karÄ±larak cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± bekledikleri vurgulandÄ±.

AçÄ±klamada, "Suudi Arabistan’a bu çaÄŸrÄ±mÄ±z geçerliliÄŸini koruyor. Suudi Arabistan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalarla sözler verdi, bundan sonra bu sözler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda deÄŸerlendirilmesi gerekiyor." deÄŸerlendirmesi yapÄ±ldÄ±.

Suudi Arabistan yönetiminin verdiÄŸi sözleri tutmamasÄ± durumunda, ortaya çÄ±kacak yeni bilgiler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n söz konusu olabileceÄŸine iÅŸaret edilen açÄ±klamada, ÅŸu ifadeler kullanÄ±ldÄ±:

"KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n ortadan kaybolmasÄ±nÄ±n üzerinden neredeyse bir ay geçmesine raÄŸmen birçok soruya hala cevap verilmiÅŸ deÄŸil. Suudi Arabistan’Ä±n olayÄ± aydÄ±nlatmak üzere ÅŸeffaf bir soruÅŸturma yapÄ±p yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sorumlularÄ±n yargÄ± önüne çÄ±karÄ±lÄ±p çÄ±karÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± çok yakÄ±ndan takip ediyoruz. Bu konudaki geliÅŸmeler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda, uluslararasÄ± ortaklarÄ±mÄ±zla uygun adÄ±mlarÄ± atmaya hazÄ±rÄ±z." (AA)

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