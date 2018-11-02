Ãœmraniye'de yaÅŸanan gÃ¶Ã§Ã¼kte 2 kiÅŸinin cesedine ulaÅŸÄ±ldÄ±

Ãœmraniye'de metro yapÄ±mÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ yolda Ã§Ã¶kme meydana geldi. Toprak altÄ±nda kalan 2 kiÅŸinin cesedine ulaÅŸÄ±ldÄ±.

Ä°stanbul Ümraniye'de metro yapÄ±mÄ± çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n sürdüÄŸü yolda çökme meydana geldi. Dudullu-BostancÄ± Metro HattÄ± ÅŸantiyesinin de bulunduÄŸu caddede meydana gelen göçük sonucu 10 metre çap ve 7-8 metre derinliÄŸinde çukur oluÅŸtu. Yolun yanÄ±ndaki siteye ait olan ve göçük altÄ±nda kalan güvenlik kulübesinde 2 kiÅŸinin bulunduÄŸunun belirtilmesi üzerine arama kurtarma çalÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±. 2 kiÅŸinin cesedine ulaÅŸÄ±ldÄ±.

GÖÇÜK ALTINDA KALAN 2 KÄ°ÅžÄ°NÄ°N CESEDÄ°NE ULAÅžILDI

AlÄ±nan bilgiye göre, Parseller Mahallesi Kesikkaya Caddesi'nde büyük bir gürültüyle çöküntü oldu. Çöküntünün meydana geldiÄŸi yerin yanÄ±nda bulunan siteye ait güvenlik kulübesi ile ÅŸantiyeye ait konteyner de göçük altÄ±nda kaldÄ±.

Kulübenin içinde 2 kiÅŸinin bulunduÄŸunun belirtilmesi üzerine arama kurtarma çalÄ±ÅŸmasÄ±na baÅŸlandÄ±. Drone ile havadan görüntülenen göçük alanÄ±nda itfaiye, polis ve Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi (Ä°BB) ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸmalarda iki kiÅŸinin cesedine ulaÅŸÄ±ldÄ±.

ÇEVREDEKÄ° BÄ°NALAR TAHLÄ°YE EDÄ°LDÄ°

Çevredeki binalarÄ±n tedbir amaçlÄ± tahliye edildiÄŸi olay yerinde, 112 Acil Servis ekibi de hazÄ±r bekletiliyor. Çevreye doÄŸalgaz kokusu yayÄ±lmasÄ± üzerine vatandaÅŸlar sokaÄŸa döküldü. Bölgeye sevk edilen doÄŸalgaz ekipleri caddedeki gaz akÄ±ÅŸÄ±nÄ± kesti.

Ümraniye Belediye BaÅŸkanÄ± Hasan Can da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldÄ±.

FotoÄŸraf: ÇaÄŸrÄ± ÇalÄ±ÅŸkan/DHA

Ä°STANBUL BÜYÜKÅžEHÄ°R BELEDÄ°YESÄ°NDEN AÇIKLAMA

Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesinden yapÄ±lan açÄ±klamada ise çökmenin, Dudullu-BostancÄ± Metro HattÄ±'nÄ±n Parseller Ä°stasyonu ile Depo SahasÄ± arasÄ±ndaki tünel imalatlarÄ±nÄ±n, istasyon tarafÄ±ndaki son geniÅŸletme etabÄ±nda meydana geldiÄŸi bildirildi.

Ä°stasyon kazÄ± destek sisteminde herhangi bir olumsuzluk yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ± duyurulan açÄ±klamada, "Çöken kÄ±sÄ±m istasyon dÄ±ÅŸÄ±nda; yol altÄ±nda, site önünde yer almakta olup siteye ait güvenlik kulübesi oluÅŸan boÅŸluÄŸa düÅŸmüÅŸtür. AlÄ±nan ilk bilgilerde güvenlik kulübesi içerisinde 2 kiÅŸinin bulunduÄŸu ifade edilmiÅŸ olup kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±na devam edilmektedir." bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±.

AçÄ±klamada, Ä°BB raylÄ± sistemler, AKOM, itfaiye, yol bakÄ±m, Ä°SKÄ°, zabÄ±ta, 153 Yerinde Çözüm ekiplerinin 10 araç ve iÅŸ makinesi, 38 personel ile olay yerinde çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürdüÄŸü aktarÄ±ldÄ±.

ÇalÄ±ÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda çevredeki bina ve yol ölçümlerinin düzenli olarak kontrol edildiÄŸi belirtilen açÄ±klamada, "YapÄ±lan kontrollerde olay öncesinde herhangi bir deformasyon gözlenmemiÅŸtir. Çevredeki 3 bina tedbir amaçlÄ± boÅŸaltÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Meydana gelen çökmenin zemin altÄ±nda oluÅŸan boÅŸluktan kaynaklanabileceÄŸi tahmin edilmektedir." ifadelerine yer verildi. (HABER MERKEZÄ°)

FotoÄŸraf: ÇaÄŸrÄ± ÇalÄ±ÅŸkan/DHA

FotoÄŸraf: ÇaÄŸrÄ± ÇalÄ±ÅŸkan/DHA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 KasÄ±m 2018 08:57

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