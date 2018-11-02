Sivas'ta yolcu otobÃ¼sÃ¼ hafif ticari araÃ§la Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±: 2 Ã¶lÃ¼, 4 yaralÄ±

Sivas Kangal'da yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n hafif ticari araÃ§la Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 4 kiÅŸi yaralandÄ±.

Sivas'Ä±n Kangal ilçesinde bir yolcu otobüsünün hafif ticari araçla çarpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 2 kiÅŸi öldü, 4 kiÅŸi yaralandÄ±.

Kaza saat 05.00 sÄ±ralarÄ±nda Kangal- Hekimhan karayolu Alacahan köyü yakÄ±nlarÄ±nda meydana geldi.

Trabzon- Malatya seferini yapan Muhammet Petek yönetimindeki Turay firmasÄ± otobüsü, Kangal-Hekimhan karayolu Alacahan köyü yakÄ±nÄ±nda, Ömer Faruk RÄ±zvanoÄŸlu'nun kullandÄ±ÄŸÄ± hafif ticari araçla çarpÄ±ÅŸtÄ±.

KazanÄ±n ardÄ±ndan bölgeye polis, saÄŸlÄ±k ve Ä°l Afet ve Acil Durum MüdürlüÄŸü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Kazada, hafif ticari araç içinde bulunan Mehmet Faruk RÄ±zvanoÄŸlu ile Hasan RÄ±zvanoÄŸlu hayatÄ±nÄ± kaybetti, 4 kiÅŸi ise yaralandÄ±. YaralÄ±lar Halil Ä°brahim Cebel (30), Nesra, Muhammet Yusuf (4) ve Ömer Faruk RÄ±zvanoÄŸlu ambulansa Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Buradaki ilk müdahalelerinin ardÄ±ndan yaralÄ±lar Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

Kazada yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin cenazeleri otopsi için Kangal Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 KasÄ±m 2018 08:52

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