Ä°ki rektÃ¶r ve bir bakan yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n atama kararÄ± Resmi Gazete'de

GenÃ§lik ve Spor Bakan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na, SabancÄ± Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne ve DoÄŸuÅŸ Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne atamalar Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±, Türkiye Kömür Ä°ÅŸletmeleri Kurumu, SabancÄ± ve DoÄŸuÅŸ Üniversitelerine iliÅŸkin atama kararlarÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan imzasÄ±yla yayÄ±mlanan kararlara göre, Gençlik ve Spor Bakan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na Ä°hsan Selim BaydaÅŸ atandÄ±.

Türkiye Kömür Ä°ÅŸletmeleri Kurumu Genel Müdür YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na ve Yönetim Kurulu üyeliÄŸine Burhan Ayar, Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± UluslararasÄ± Organizasyonlar ve DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Genel MüdürlüÄŸüne ise Ahmet Ali Temurci'nin atamasÄ± gerçekleÅŸtirildi.

Resmi Gazete'de yer alan diÄŸer atama kararlarÄ± ile SabancÄ± Üniversitesi RektörlüÄŸüne Prof. Dr. Yusuf Leblebici, DoÄŸuÅŸ Üniversitesi RektörlüÄŸüne ise Prof. Dr. Ebru Ural getirildi.

DANIÅžTAY ÜYELÄ°KLERÄ°NE SEÇME KARARI RESMÄ° GAZETE'DE

Öte yandan Hakimler ve SavcÄ±lar Kurulunca (HSK), DanÄ±ÅŸtay üyelikleri seçimiyle ilgili karar da Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

Resmi Gazete'deki HSK Genel Kurulu kararÄ±na göre, Konya Bölge Ä°dare Mahkemesi (BÄ°M) Daire BaÅŸkanÄ± Ali Özgür, Ankara Ä°dare Mahkemesi BaÅŸkanÄ± Hamdi Åženler ile DanÄ±ÅŸtay Tetkik Hakimi Munise Kabakulak, DanÄ±ÅŸtay üyeliklerine seçildi. (AA)

Kararlara buradan ulaÅŸabilirsiniz.

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