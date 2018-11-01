Merkel: Rusyaâ€™ya yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n uzatÄ±lmasÄ±ndan yanayÄ±z

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, Minsk AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n uygulanmamasÄ± nedeniyle Rusyaâ€™ya yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n uzatÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, Minsk anlaÅŸmalarÄ±nda ilerleme saÄŸlanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Minsk anlaÅŸmasÄ± uygulanana kadar Almanya, Rusya'ya yönelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n uzatÄ±lmasÄ±ndan yana olacak” dedi.

Merkel, Ukrayna'nÄ±n baÅŸkenti Kiev'de, Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Petro PoroÅŸenko ile gerçekleÅŸtirdiÄŸi görüÅŸmenin ardÄ±ndan basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

Ukrayna krizinin çözümü için tek yolun Minsk anlaÅŸmalarÄ±ndan geçtiÄŸini vurgulayan Merkel, “Çok zor olsa da Ukrayna'nÄ±n Minsk anlaÅŸmalarÄ±ndaki sorumluluklarÄ±nÄ± yerine getirmesi son derece önemli. Almanya, bu konuda Ukrayna'nÄ±n yanÄ±ndadÄ±r” diye konuÅŸtu.

Merkel, Ukrayna'nÄ±n toprak bütünlüÄŸünün önemine iÅŸaret ederek, “Maalesef, Ukrayna'da istikrarlÄ± bir ateÅŸkes saÄŸlanamadÄ±. Bölgenin silahsÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ±na yönelik gayretlerimizi artÄ±rmamÄ±z gerekiyor” ifadelerini kullandÄ±.

Avrupa BirliÄŸi'nin (AB), Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya yönelik uyguladÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±mlara da deÄŸinen Merkel, “Minsk anlaÅŸmalarÄ±nda ilerleme saÄŸlanmÄ±yor. Minsk anlaÅŸmasÄ± uygulanana kadar Almanya, Rusya'ya yönelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n uzatÄ±lmasÄ±ndan yana olacak” deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Rusya, bugün imzalanan kararnameyle, 322 Ukrayna vatandaÅŸÄ±na ve 68 UkraynalÄ± ÅŸirkete yönelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ± yürürlüÄŸe koymuÅŸtu. (AA)

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