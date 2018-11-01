YazarÄ±mÄ±z Åžebnen Korur FincancÄ±â€™ya Almanyaâ€™dan barÄ±ÅŸ Ã¶dÃ¼lÃ¼

Evrensel yazarÄ± ve TÄ°HV BaÅŸkanÄ± Åžebnem Korur FincancÄ± Hessen BarÄ±ÅŸ Ã–dÃ¼lÃ¼â€™ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Almanya'nÄ±n Hessen eyaleti tarafÄ±ndan verilen Hessen BarÄ±ÅŸ Ödülü’ne bu yÄ±l Evrensel yazarÄ± ve Türkiye Ä°nsan HaklarÄ± VakfÄ± (TÄ°HV) BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Åžebnem Korur FincancÄ± layÄ±k görüldü.

Wiesbaden'da düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda; her sene dünyada barÄ±ÅŸ faaliyetleri yürütenlere verilen ödüle bu yÄ±l iÅŸkence maÄŸdurlarÄ±nÄ±n rehabilitasyonu için gösterdiÄŸi çabanÄ±n yanÄ± sÄ±ra ve iÅŸkencenin araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve belgelenmesine yönelik çalÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle FincancÄ±'nÄ±n layÄ±k görüldüÄŸü açÄ±klandÄ±.

Türkiye'de iÅŸkenceye karÅŸÄ± mücadelenin en önemli isimlerinden olan FincancÄ±, iÅŸkencenin ve sonuçlarÄ±nÄ±n belgelenmesi hakkÄ±ndaki ilk uluslararasÄ± kÄ±lavuz olma özelliÄŸini taÅŸÄ±yan Ä°stanbul Protokolü'nü hazÄ±rlayanlar arasÄ±nda.

Ödüle iliÅŸkin Evrensel’e deÄŸerlendirmelerde bulunan FincancÄ± ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Bu büyük bir dayanÄ±ÅŸma ve destek aslÄ±nda. Bütün ödüllerde olduÄŸu gibi mahcubiyet duyuyorum. Çünkü hep beraber yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir iÅŸ sonucunda ödül veriliyor. DolayÄ±sÄ±yla isim olarak öne çÄ±karÄ±lmak, zaten yapmamÄ±z gereken bir iÅŸi ödüllendirmeleri bende mahcubiyet yaratÄ±yor. Bu mücadeleyi kararlÄ± ÅŸekilde yürütenler, yÄ±lmayanlar daha insani bir dünyayÄ± yaratacaklar diye düÅŸünüyorum.” (HABER MERKEZÄ°)

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