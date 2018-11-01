â€˜Krize karÅŸÄ± mÃ¼cadelede Ã¶rgÃ¼tlÃ¼ olmak gerekiyorâ€™

Ä°stanbul Sancaktepeâ€™de iÅŸÃ§i ve emekÃ§iler Emek Partisiâ€™nin dÃ¼zenlediÄŸi kriz konulu toplantÄ±da buluÅŸtu.

Emek Partisi (EMEP) Sancaktepe Ä°lçe Örgütü, Meclis Mahallesi SarÄ±belde Sitesi’nde kriz konulu halk toplantÄ±sÄ± düzenledi. Ä°ÅŸçi ve emekçilerin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerçekleÅŸen toplantÄ±ya Emek Partisi GYK Üyesi ve TÜMTÄ°S Eski Genel BaÅŸkanÄ± Sabri Topçu katÄ±ldÄ±. Krize karÅŸÄ± mücadelede örgütlülüÄŸün önemine vurgu yapan Sabri Topçu, “Ä°ÅŸçiler siyasi mücadeleye dahil etmek ve örgütlemek en baÅŸÄ±nda gelen görevimizdir” dedi.

AçÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapan EMEP Sancaktepe Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Cemal Gülmez, “Sokakta, evde, semt pazarÄ±nda, okul kantinlerinde, hizmet üreten kurumlarda, fabrika ve iÅŸyerlerinde tüm iÅŸçi ve emekçiler krizin yÄ±kÄ±cÄ± etkilerini konuÅŸuyor. Bu kriz kim yarattÄ±, niçin faturasÄ± emekçilere yÄ±kÄ±lÄ±yor sorularÄ±na vereceÄŸimiz en önemli yanÄ±t ÅŸudur. Kriz kapitalist düzenin bir sorunudur. Bunu daha fazla sömürü ve artÄ± deÄŸer için yapanlar ekonomik krizin de sorumlularÄ±dÄ±r. Biz bu krizin faturasÄ±nÄ± ödemeyeceÄŸiz, krizi yaratanlar bunu faturasÄ±nÄ± ödesin diyorsak örgütlü olmamÄ±z gerekiyor. Emek, demokrasi güçlerinin tümü, sendikalar, meslek örgütleri birleÅŸmeli ve bir cephe ile buna karÅŸÄ± mücadeleyi yükseltmeliyiz” dedi.

‘Ä°ÅžÇÄ° ÜCRETÄ°YLE KÄ°RASINI, FATURASINI ÖDEYEMÄ°YOR’

Daha sonra söz alan Sabri Topçu da 1968 yÄ±lÄ±ndan bu yana onlarca kriz dönemi yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, tüm krizlerin kapitalist sistemin bir sorunu olduÄŸunu ifade etti. Bu krizlerden kaynaklÄ± pek çok altüst oluÅŸlarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hükümet ve siyasi partilerin tepetaklak alaÅŸaÄŸÄ± olduÄŸunu belirten Topçu, “Ben TÜMTÄ°S genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±m yÄ±llarca. Bir iÅŸçi gibi çalÄ±ÅŸtÄ±m, sendikacÄ±yken de bir iÅŸçinin aldÄ±ÄŸÄ± ücreti aldÄ±m, onun aldÄ±ÄŸÄ± tazminatla emekli oldum. Ä°lk toplusözleÅŸme ile 60 lira olan ücretlerimizi 240-250 liraya yükselttik. 3 aylÄ±k ücretimle yeni çÄ±kan otomobil Murat 124 aldÄ±m. Åžimdi bÄ±rakÄ±n otomobil almayÄ± iÅŸçi ücretleri ev kirasÄ±, doÄŸalgaz ve elektrik faturasÄ±na yetmiyor. Ä°ÅŸçiler, asgari ücretin biraz üstünde kazanabilmek için günde 12-14 saat çalÄ±ÅŸÄ±yor. Fakat fabrika patronu bu fazla mesaiyi kaldÄ±rarak iÅŸçilerin bu ücret almasÄ±nÄ± da sona erdiriyor” dedi.

Ä°ÅžÇÄ°YE SÄ°YASÄ° ÖRGÜT GEREKÄ°YOR

Çiller, Erbakan, Mesut YÄ±lmaz, Ecevit ve ErdoÄŸan hükümetlerinin, iÅŸçilerin lehine yasa çÄ±karmalarÄ±na ÅŸahit olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Topçu, “Ekonomik kriz bir sistem sorunudur. Bu sistem de kapitalist sistemdir. Buna karÅŸÄ± mücadele etmeden, örgütlenip bir araya gelmeden biz bu krizlerden kurtulamayÄ±z. Krizin faturasÄ±nÄ± ödememek için öncelikle örgütlü olmamÄ±z gerekiyor. Hiçbir ayrÄ±m yapamadan iÅŸyeri ve fabrikalarda tüm iÅŸçileri hedefleyen çalÄ±ÅŸmalar yapmalÄ±yÄ±z. OnlarÄ±n inançlarÄ± üzerinden bölünmelere fÄ±rsat vermeden kapsayÄ±cÄ± olmalÄ±yÄ±z. En geri bilinçteki iÅŸçiyi mutlaka aydÄ±nlatmalÄ±yÄ±z. Bunun için de siyasi örgüt lazÄ±mdÄ±r. Parti olarak rolümüz iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± baÅŸta olmak üzere tüm emekçileri aydÄ±nlatmaktÄ±r. OnlarÄ± siyasi mücadeleye dahil etmek ve örgütlemek en baÅŸÄ±nda gelen görevimizdir” diye konuÅŸtu.

‘SENDÄ°KA NEDÄ°R BÄ°LMEYEN Ä°ÅžÇÄ°LER 7 AY BOYUNCA GREV YAPTI!’

EtkinliÄŸin soru cevap bölümünde söz alan Serbest Mali MüÅŸavir Haydar ÇÄ±nar, Soma KatliamÄ±’nÄ± ve satÄ±lan ÅŸeker fabrikalarÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, “Fakat aynÄ± Soma maden iÅŸçileri ve ÅŸeker iÅŸçileri, sorumlu AKP iktidarÄ±na en çok oy verenler deÄŸil midir? Bu nasÄ±l bir tezatlÄ±k?” sorusunu yöneltti. Topçu bu soruya ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:

“Ä°ÅŸçiler, dini propaganda ile geri bilinçle hâlâ AKP’nin yanÄ±nda yer alÄ±yorlar. Ama bu böyle gitmez. Nice saltanatlar, padiÅŸahlÄ±klar, krallÄ±klar, cemaat ve tarikatlar, ÅŸÄ±hlar gelip gitmedi mi? ANAP Hükümeti iÅŸçilerin direniÅŸ ve mücadelesiyle yerle yeksan olmadÄ± mÄ±? AKP’nin de sonu yakÄ±ndÄ±r. Toplumun her yanÄ±nda biriken bir öfke var. Yeter ki biz iÅŸçileri aydÄ±nlatÄ±p, örgütleyelim. Okuma yazmasÄ± olmayan, TÄ°S nedir bilmeyen, sendika nedir bilmeyen TopkapÄ± ambar iÅŸçileri 7 ay boyunca ambarlarda grev yaptÄ±. Körfez savaÅŸÄ±nda yerel genel grev yaptÄ±.”

Daha sonra söz alan Ersin adlÄ± genç bir tekstil iÅŸçisi, “EkmeÄŸimizi büyütmek için bir araya gelmeden bir adÄ±m atamayÄ±z. Milyar dolar kazanan ÅŸirketler krizin bedelini ödesin istiyorsak birleÅŸip mücadele etmeliyiz” dedi.

HDP Çekmeköy eski ilçe baÅŸkanlarÄ±ndan Mehmet ArÄ±nç ise “Kapitalist düzene ve krize karÅŸÄ± en geniÅŸ cepheyi kurmamÄ±z gerekiyor. BirleÅŸmeliyiz. Yerel seçimler bunun için iyi bir fÄ±rsat” dedi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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