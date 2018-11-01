ABDâ€™de 23 milyon kiÅŸi ara seÃ§imler iÃ§in oy verdi

ABD genelinde 6 KasÄ±m'daki ara seÃ§imler iÃ§in erken oy verenlerin sayÄ±sÄ± 23 milyon 391 bin 86'ya ulaÅŸtÄ±.

ABD halkÄ±, Senato'daki sandalyelerin üçte biri, Temsilciler Meclisi'nin tamamÄ± ve 39 eyalet valisini seçmek için 6 KasÄ±m'da sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek. Catalist adlÄ± veri ÅŸirketinin verilerine göre, seçim gününe beÅŸ gün kala ABD genelinde posta yoluyla ya da seçim merkezlerinde erken oy kullananlarÄ±n sayÄ±sÄ±, bu sabah itibarÄ±yla 23 milyon 391 bin 86'ya ulaÅŸtÄ±.

Åžirketin parti ve seçim merkezleri üzerinden ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bilgilere göre, en çok oy Florida ve Texas eyaletlerinde verildi. Florida'da toplam 3 milyon 345 bin 330, Teksas'ta ise 3 milyon 64 bin 679 erken oy kullanÄ±ldÄ±.

ABD'de oy verme iÅŸlemi seçim günü yapÄ±labildiÄŸi gibi bazÄ± eyaletlerde seçim gününden önce seçim merkezlerinde, bazÄ± eyaletlerde ise posta yoluyla erken oy kullanÄ±labiliyor. Ancak bazÄ± eyaletlerde ise yalnÄ±zca seçim günü oy verilebiliyor.

Erken oy verme iÅŸlemi, eyaletine göre, seçime 30, 22, 15 ve 7 gün kala baÅŸlÄ±yor.

Bu yÄ±lki ara seçimlerde 100 sandalyelik Senato'dan 23'ü Demokratlar, 8'i Cumhuriyetçiler, 2'si ise baÄŸÄ±msÄ±z olmak üzere 33 sandalyenin sahibi belirlenecek.

ABD’li araÅŸtÄ±rma ÅŸirketleri, Senato'da Cumhuriyetçilerin üstünlüÄŸünün devam edeceÄŸini tahmin ediyor. Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'ni Demokratlara kaptÄ±rabileceÄŸi ihtimali üzerinde duruluyor. (AA)

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