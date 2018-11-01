Eren Erdem hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±: SuÃ§lu deÄŸilim, beraat istiyorum

CHP eski Milletvekili Eren Erdem, â€˜FETÃ–â€™ soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda aÃ§Ä±lan davada ilk kez hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.

‘FETÖ’ soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda haklarÄ±nda dava açÄ±lan eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 12 sanÄ±k hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±. Dava öncesi açÄ±klama yapan CHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Canan KaftancÄ±oÄŸlu, Eren Erdem'in tutuklanmasÄ±na gerekçe olacak hiçbir hukuki delil olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti.

Ä°stanbul 23. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce Silivri Cezaevi karÅŸÄ±sÄ±nda bulunan binada görülen duruÅŸmada tutuklu sanÄ±k Eren Erdem ile tutuksuz sanÄ±klar Turan Ababey, Emre ErciÅŸ, Mehmet Bozkurt ve Kutlu Esendemir katÄ±ldÄ±. CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±larÄ± Aykut ErdoÄŸdu ve Gökçe Gökçen ile CHP milletvekilleri Ali Åžeker, Ahmet AkÄ±n, Mahmut Tanal'Ä±n yanÄ± sÄ±ra bazÄ± eski CHP milletvekilleri ile çok sayÄ±da partili destek için geldi. Eren Erdem'in annesi Hüsniye ve babasÄ± Hasan Erdem de duruÅŸmayÄ± izledi.

Tutuklu sanÄ±k Eren Erdem 4 aydÄ±r tutuklu olduÄŸunu, 4 ay sonra ciddi bir mahkeme heyetinin karÅŸÄ±sÄ±nda savunma yapmaktan mutlu olduÄŸunu belirterek savunmasÄ±na baÅŸladÄ±. Kapanan KarÅŸÄ± Gazetesi Genel YayÄ±n Yönetmeni olan eski CHP Milletvekili Eren Erdem, gazetede yayÄ±nlanan bazÄ± yazÄ±larÄ±nÄ± okudu.

‘OKTAR’IN MÜRÄ°T YAPISI BANA DAHA UYGUN’

Bir yazÄ±sÄ±nda cemaatin tehlikeli olduÄŸunu yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Erdem, “EsasÄ±nda ben devletimizden bir madalya bekliyordum. Madalya beklerken kendimi cezaevinde buldum. Ben 15 Temmuz darbe giriÅŸimini 5 yÄ±l önce haber verdim. 'Postmodern darbe yaklaÅŸÄ±yor' diye bir makale yayÄ±mladÄ±m. Ä°stanbul 35. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi tarafÄ±ndan tutuklandÄ±m. TutukluluÄŸa itirazÄ±mÄ±n ret gerekçesi olarak '15 Temmuz'un bir daha yaÅŸanmamasÄ±' yazÄ±ldÄ±. Ben siyasi tutukluyum. TutuklanacaÄŸÄ±mÄ± biliyordum. Beni utandÄ±ran ÅŸey, FETÖ’den tutuklanmamdÄ±r. Beni bir tarikata baÄŸlÄ± olarak tutuklayacaklarsa Adnan Oktar tarikatÄ±ndan tutuklasalarmÄ±ÅŸ. OranÄ±n mürit yapÄ±sÄ± bana daha uygundu” dedi.

BYLOCK' KULLANICISI OLMADIÄžINI SÖYLEDÄ°

KapatÄ±lan Cihan Haber AjansÄ±'na giderek gizli görüÅŸmeler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iddianamede belirtildiÄŸini söyleyen sanÄ±k Erdem, “Bu görüÅŸmelere iliÅŸkin video, HTS kayÄ±tlarÄ± bulunmamaktÄ±r. Gizli tanÄ±k beyanlarÄ±ndan yola çÄ±kÄ±larak böyle iddialarda bulunulmaktadÄ±r” dedi. Terör örgütü FETÖ'nün gizli haberleÅŸme programÄ± 'ByLock' kullanÄ±cÄ±sÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Bank Asya'da hesabÄ±nÄ±n da olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Eren Erdem, iddianamenin sadece gizli tanÄ±k ifadelerinin üzerine kurulu olduÄŸunu savundu.

‘HÄ°ÇBÄ°R FETÖ'CÜNÜN, ÅžAKÄ°RTÄ°N ELÄ°NDE SÄ°GARA GÖREMEZSÄ°NÄ°Z’

Erdem, 12 Eylül'de dedesinin dükkanÄ±n yanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°stanbul'a geldiÄŸini, Alevi olmalarÄ± nedeniyle kendilerinin küçükken uyarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatarak, “HayatÄ±mda tarikat deneyimim oldu. Orta okulda sigara içmeye baÅŸladÄ±m. Menzil dergahÄ±nda sigara ve çay içiliyordu. Rahat sigara içmek için oraya gidiyordum. Sosyal medyada kafamda tekkeyle fotoÄŸraf yayÄ±mlandÄ±. Elimde iyi ki sigara görünüyordu. Ahmet Hakan 'Hiçbir FETÖ’cü sigara içmez, zehir içer ama sigara içmez' diye bir yazÄ± yazdÄ±. O olaydan öyle kurtulduk. Hiçbir FETÖ’cünün, ÅŸakirtin elinde sigara göremezsiniz” ifadelerini kullandÄ±.

‘GÄ°ZLÄ° TANIÄžI BEN AFÄ°ÅžE ETMEDÄ°M’

Erdem, “Gizli tanÄ±ÄŸÄ± ben afiÅŸe etmedim. Sosyal medyada vardÄ±. Kendisi de tweet attÄ±. 'Beni gizli tanÄ±k yapmÄ±ÅŸlar' dedi. AttÄ±ÄŸÄ± tweeti bana danÄ±ÅŸmanÄ±m söylemiÅŸti. Ä°lk kim deÅŸifre ettiyse ona bakalÄ±m. Tarihlere bakalÄ±m, paylaÅŸÄ±mlara bakalÄ±m” diye konuÅŸtu.

FETÖ'ye yardÄ±m etmekle suçlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan Erdem, ‘Ben FETÖ'ye neden yardÄ±m edeyim; para almÄ±ÅŸ olma ihtimalim var mÄ±dÄ±r? Yoktur. Benim bankada birikmiÅŸ hiç param olmadÄ±. Ben siyah ceketiyle siyasete giren, siyah ceketiyle çÄ±kanlardanÄ±m. 3 yÄ±l bana devlet maaÅŸ ödedi. 4 defa seçime girdim, krediler çektim hala daha ödüyorum onlarÄ±, bitmedi. Para alsam yardÄ±m eder miydim? Almam bana ne. Ben FETÖ'den para almadÄ±m. Dünya görüÅŸüm uymuyor. Benim için cazibesi yok. Kimsenin iradesinde olmayacaÄŸÄ±m hayatÄ±m boyunca” dedi.

Kapanan KarÅŸÄ± gazetesinin FETÖ ile hiçbir iltisakÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Erdem, “Gazetenin yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± haberler genelde magazinsel haberler olmuÅŸtur. FETÖ gazete kurduracak ve 66 günde batacak o gazete. FETÖ'nün kurduÄŸu gazetelerin kaç gün yaÅŸadÄ±klarÄ± bellidir. KaÄŸÄ±t alamadÄ±ÄŸÄ± için batmÄ±ÅŸtÄ±r KarÅŸÄ± gazetesi” diye konuÅŸtu.

‘BEN SUÇLU DEÄžÄ°LÄ°M’

Kaçma durumu olmadÄ±ÄŸÄ± bilinmesine raÄŸmen tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Erdem, “Ben adli kontrol talebiyle tahliye istemiyorum. Ben beraatime ve tahliyeme karar verilmesini istiyorum. Çünkü ben suçlu deÄŸilim” diyerek diÄŸer suçlamalarÄ± reddetti. YarÄ±n ve Cuma günü de devam edecek olan duruÅŸmalarda sanÄ±k savunmalarÄ± alÄ±nacak.

DAVA ÖNCESÄ° AÇIKLAMA: EREN ERDEM'Ä°N YANINDAYIZ.

Dava öncesi CHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Canan KaftancÄ±oÄŸlu yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"CHP Parti meclisi üyesi Erden Erdem 124 gündür neden tutuklu? sorusunu bir kez daha basÄ±n aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla sormak istiyoruz. 'Neden tutuklu?' diyoruz çünkü parti meclisi üyemiz Eren Erdem'in tutuklanmasÄ±na gerekçe olacak hiçbir hukuki delil olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Ve bu tutuklamalarÄ±n geçmiÅŸ dönem tutuklamalarÄ±nda olduÄŸu gibi tamamen siyasi olduÄŸunu biliyoruz. Eren Erdem'in tutuklamasÄ±nÄ±n tamamen siyasi gerekçelerle olduÄŸunu bildiÄŸimiz için ve bunu fazlasÄ±yla kapatmak isteyenler ne yazÄ±k ki bugün Silivri'de basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapmamÄ±zÄ±n da önüne geçmeye çalÄ±ÅŸarak veya çokça sanÄ±klÄ± bir davayÄ± küçücük salonlarda davasÄ±nÄ±n görülmesini saÄŸlayarak bu tutukluluktaki hukuksuzluklarÄ± kamuoyundan kaçÄ±rarak yine geçmiÅŸte olduÄŸu gibi oldu bittiyle siyasi bir davayÄ± götürmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Ama ÅŸunu bilsinler ki; Ne Eren Erdem DavasÄ±'nda ne de bundan sonra, bundan önce görülmüÅŸ davalarda haksÄ±z hukuksuz yere dava sürecini yürütenler zamanÄ± geldiÄŸinde bu cezaevlerinde kendilerinin olduÄŸunu biliyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, genel baÅŸkan yardÄ±mcÄ±larÄ±mÄ±zla, milletvekillerimizle ve örgütümüzle birlikte haksÄ±z hukuksuz yere 124 gündür rehin tutulan Eren Erdem'in yanÄ±ndayÄ±z. Bundan sonra hep birlikte Eren Erdem'in hakkÄ±nÄ± hukukunu korumaya devam edeceÄŸiz" ifadelerini kullandÄ±.

Ä°DDÄ°ANAME

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca hazÄ±rlanan iddianamede, KarÅŸÄ± Gazetesi Genel YayÄ±n Yönetmeni eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile gazetenin sahibi Turan Ababey'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 12 kiÅŸi ‘ÅŸüpheli’ sÄ±fatÄ±yla yer alÄ±yor. Erdem'in ‘FETÖ/PDY silahlÄ± terör örgütü içindeki hiyerarÅŸik yapÄ±ya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardÄ±m etmek’ ve ‘göreve iliÅŸkin sÄ±rrÄ±n açÄ±klanmasÄ±’, ‘gizliliÄŸin ihlali’ suçlarÄ±ndan 22 yÄ±la kadar hapsi talep edilirken, KarÅŸÄ± gazetesinin eski çalÄ±ÅŸanÄ± 8 ÅŸüpheli hakkÄ±nda da deÄŸiÅŸik oranlarda hapis cezasÄ± isteniyor. Turan Ababey'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 3 ÅŸüphelinin ‘SilahlÄ± terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardÄ±m etme’ suçundan 15'er yÄ±la kadar hapsi istenen iddianamede bu 3 ÅŸüphelinin etkin piÅŸmanlÄ±k hükmünden yararlandÄ±rÄ±lmasÄ± talep ediliyor. (DHA)

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