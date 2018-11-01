KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: CHP her yerde aday Ã§Ä±karacak

CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, yerel seÃ§imlere iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulunuyor.

CHP Lideri Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu CNN Türk canlÄ± yayÄ±nÄ±nda gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlÄ±yor. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun konuÅŸmasÄ±ndan baÅŸlÄ±klar ÅŸöyle:

"Devleti devlet yapan gelenekleridir. Cumhuriyete gölge düÅŸürmektir. Devlet yönetiminde asolan ihaleye fesatlÄ±k karÄ±ÅŸtÄ±rmamaktÄ±r. Bizim devleti yönetme anlayÄ±ÅŸÄ± ile ErdoÄŸan'Ä±n anlayÄ±ÅŸÄ± arasÄ±nda fark var. Her kuruÅŸun hesabÄ±nÄ± vermek ahlakÄ± gösterir. HavalimanÄ± açÄ±ldÄ±, maliyetini bilen var mÄ±? Yok. Ä°hale öncesi hazine garantisi verilecek diye duyurulmadÄ±. Bir ihale yapÄ±ldÄ± yandaÅŸlar için. Neden yolcu garantisi verdi? HavalimanÄ±nÄ±n isminin üzerinde çok da durmadÄ±m. Bu kadar ÅŸaibeli bir yerin isminin Atatürk olmasÄ± doÄŸru deÄŸildi.

29 Ekim Ankara'da kutlanÄ±r. Bu devletin bir geleneÄŸidir. Her yerde etkinlik yaptÄ±k. Cumhuriyetimizi kutladÄ±k. Cumhuriyetin deÄŸerini yüceltmek hepimizin görevidir. Ä°lk kez cumhuriyet tarihinde Ankara dÄ±ÅŸÄ±nda yapÄ±ldÄ±. Bu benim katÄ±lÄ±p katÄ±lmama olayÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda. Devlette gelenek kalmadÄ±. Ailelerde, STK'larda gelenekler vardÄ±r."

ÖÄžRENCÄ° ANDI TARTIÅžMASI

Her etnik kökenden insanÄ±mÄ±z var. Eskiden beri okunuyor. Irk temelli bir ÅŸey yok. Ä°tiraz ettik, DanÄ±ÅŸtay da kabul etti. ErdoÄŸan'Ä±n DanÄ±ÅŸtay'Ä± küçümseyerek meydan okumasÄ± insanÄ±n aÄŸÄ±rÄ±na gidiyor. AYM, DanÄ±ÅŸtay neden var? Devlet hiç yanlÄ±ÅŸ yapmaz mÄ±, kim denetleyecek onu? BunlarÄ± söylerken yargÄ±yÄ± aÅŸaÄŸÄ±lÄ±yor. Herkes yargÄ± kararÄ±na uymak zorundadÄ±r. Hakimlere gözdaÄŸÄ± verdi. Büyük bir ihtimalle ErdoÄŸan'Ä±n istediÄŸi karar çÄ±kacak. Göreceksiniz.

AndÄ±mÄ±z konusunda parti sözcümüz açÄ±klama yaptÄ±. Biz ÅŸimdi DanÄ±ÅŸtay'Ä±n kararÄ± bekliyoruz. Ä°stiklal MarÅŸÄ±'ndan söz ediyor sayÄ±n ErdoÄŸan. Ä°kinci kÄ±ta, “Kahraman Ä±rkÄ±ma bir gül, ne bu ÅŸiddet bu celal” sözlerindeki Ä±rk ne, kimden bahsediyoruz? ErdoÄŸan Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ± da bilmiyor. O kadar çok geciken karar var ki. Osman Kavala bir yÄ±ldÄ±r içeride. Merkel telefon etti, Türk kökenli Alman gazeteci serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Sormazlar mÄ± adama bu rezalet nedir diye. Devletin saÄŸlÄ±klÄ± yönetildiÄŸi kanÄ±sÄ±nda deÄŸilim. ErdoÄŸan devleti var. Hakim karar verir, hoÅŸunuza gitmezsen tepeden tÄ±rnaÄŸa fÄ±rça. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapmÄ±yorsun ki sen, kim senin gibi düÅŸünmüyorsa onlarÄ± azarlÄ±yorsun.

TAZMÄ°NAT DAVALARI

32 tazminat davasÄ± açÄ±lmÄ±ÅŸ. Kesin olarak kaybettiÄŸim tek dava var. Burhaniye'deki evi sattÄ±m. AslÄ±nda Tayyip ErdoÄŸan haram yemesin, faiz yemesin diye ödedim. Rekor tazminat kararlarÄ± çÄ±ktÄ±. AmacÄ± benim konuÅŸmamam. Bir kuruÅŸum olmasa da sonuna kadar mücadele edeceÄŸim. Benim parayla pulla iÅŸim yok. Evi sattÄ±m, bir miktar borç aldÄ±m. YakÄ±n akrabalarÄ±mdan.

900 bin TL ödedim. Bir kuruÅŸ dahi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kasasÄ±ndan çÄ±kmadÄ±. Benim de açtÄ±ÄŸÄ±m davalar var. Bir insanÄ±n deÄŸeri 5 para ise 5 kuruÅŸluk dava açarsÄ±nÄ±z.

YEREL SEÇÄ°MLER

Bizim belediye baÅŸkan adayÄ±mÄ±z herkesi kucaklayacak. DoÄŸrudan doÄŸruya her vatandaÅŸÄ±n oyunu isteyeceksiniz. Ä°ÅŸbirliÄŸi vatandaÅŸ ile yapÄ±lÄ±r.

AKP’li seçmen nefes almak için BakÄ±rköy'e, BeÅŸiktaÅŸ'a, KadÄ±köy'e gidiyor. Evine geliyor, benim neden yeÅŸil alanÄ±m yok diyor. Biz herkese çok iyi hizmet veriyoruz, belki bunu çok iyi anlatamÄ±yoruz. Her yerde belediye baÅŸkanÄ± adayÄ± çÄ±karacaÄŸÄ±z.

‘ÜSKÜDAR'I ALACAÄžIZ’

Üsküdar'da sabaha karÅŸÄ± camiyi yÄ±ktÄ±lar. Evlerini terk etsinler diye. Üsküdar'Ä± alacaÄŸÄ±z, oradaki rantÄ± vatandaÅŸa vereceÄŸiz. Onlar ranttan biz halktan yanayÄ±z. Türkiye'nin her tarafÄ±ndan CHP adayÄ±nÄ± çÄ±karacak.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 KasÄ±m 2018 21:47

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