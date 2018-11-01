Finansal Ä°stikrar ve KalkÄ±nma Komitesi ilk toplantÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±

Finansal Ä°stikrar ve KalkÄ±nma Komitesi'nin (FÄ°KKO) ilk toplantÄ±sÄ± Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre, Yeni Ekonomi ProgramÄ± kapsamÄ±nda Finansal Ä°stikrar Komitesi (FÄ°K) yerine kurulacaÄŸÄ± açÄ±klanan FÄ°KKO'nun ilk toplantÄ±sÄ± Albayrak baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±ldÄ±.

Albayrak, Twitter hesabÄ±ndan da toplantÄ±ya iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, FÄ°KKO'nun, finansal sistemin koordinasyonunda daha aktif bir rol üstleneceÄŸini belirtti.

ToplantÄ±da, makroekonomik geliÅŸmelere iliÅŸkin küresel piyasalardaki görünüm deÄŸerlendirildi.

AçÄ±klamada, toplantÄ±ya iliÅŸkin ÅŸunlar kaydedildi:

“FÄ°KKO'nun, finansal sistemin koordinasyonunda daha aktif bir rol üstlenebilmesi adÄ±na, çalÄ±ÅŸma usul ve esaslarÄ±, toplantÄ± sÄ±klÄ±ÄŸÄ± ve oluÅŸturulacak alt gruplar ele alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.

Avrupa ve ABD Merkez BankalarÄ±nÄ±n attÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rÄ±cÄ± para politikasÄ± adÄ±mlarÄ± ve uluslararasÄ± piyasalarda yaÅŸanabilecek dalgalanmalar ve bunlara karÅŸÄ± kur, likidite ve döviz rezervlerine iliÅŸkin alÄ±nabilecek tedbirler ele alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.

AyrÄ±ca, bankalarÄ±n sermaye ve likidite yeterliliklerine iliÅŸkin yürütülen çalÄ±ÅŸmalar ile ilgili bilgi alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Küresel ve yerel piyasalarda yaÅŸanan dalgalanmalarÄ±n reel sektöre olan etkileri görüÅŸülmüÅŸ, bunun finansal sektöre yansÄ±malarÄ± da göz önünde bulundurularak, istihdam ve vergi gelirlerinin sürdürülebilmesini saÄŸlamak amacÄ±yla alÄ±nmasÄ± gereken tedbirler tüm yönleriyle deÄŸerlendirilmiÅŸtir.

Son olarak, ülkemiz sermaye piyasalarÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesi ve derinleÅŸtirilmesi adÄ±na atÄ±labilecek adÄ±mlar ele alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.”

ToplantÄ±ya, Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± BaÅŸkanÄ± Murat Çetinkaya, BankacÄ±lÄ±k Düzenleme ve Denetleme Kurumu BaÅŸkanÄ± Mehmet Ali Akben, Sermaye PiyasasÄ± Kurulu BaÅŸkanÄ± Ali Fuat TaÅŸkesenlioÄŸlu, Tasarruf MevduatÄ± Sigorta Fonu BaÅŸkanÄ± Muhiddin Gülal, Borsa Ä°stanbul Genel Müdürü Tuncay Dinç ve Türkiye Bankalar BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Hüseyin AydÄ±n katÄ±ldÄ±. (AA)

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