TOBBâ€™dan kriz aÃ§Ä±klamasÄ±: SaflarÄ± sÄ±klaÅŸtÄ±ralÄ±m

TOBB BaÅŸkanÄ± Rifat HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu: Bu teker bu tÃ¼msekte kalmaz. Yeter ki enseyi karartmayalÄ±m, saflarÄ± sÄ±klaÅŸtÄ±ralÄ±m.

TOBB BaÅŸkanÄ± Rifat HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu Antalya’da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir açÄ±lÄ±ÅŸ töreninde ekonomik krize iliÅŸkin tepki çekecek açÄ±klamalarda bulundu.

Krizi ‘ekonomik çalkantÄ±’ olarak niteleyen HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu, “SÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± tek tek topluyoruz. Sonra tüm bunlarÄ±, hükümetimize iletiyor ve acilen önlem alÄ±nmasÄ±nÄ± talep ediyoruz. Kapanan her bir iÅŸletme, üretimini durduran her bir fabrika, 81 milyonun servetinin kaybÄ±dÄ±r” iddiasÄ±nda bulundu.

KonuÅŸmasÄ±nda hükümetin patronlara vergi kÄ±yaÄŸÄ±na da deÄŸinen HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu, “Ä°ÅŸte el ele verince, kamu- özel sektör birlikte çalÄ±ÅŸÄ±nca, istiÅŸare ve ortak akÄ±l hakim olunca baÅŸaramayacaÄŸÄ±mÄ±z ÅŸey yok” ifadelerini kullandÄ±.

Krize iliÅŸkin karamsar olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu, “Bu teker bu tümsekte kalmaz. Yeter ki enseyi karartmayalÄ±m, saflarÄ± sÄ±klaÅŸtÄ±ralÄ±m” dedi.

Daha önce de krize iliÅŸkin konuÅŸan HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu, ÅŸirketlerin borcunun 81 milyona ait olduÄŸunu iddia etmiÅŸ ve bu borcu iÅŸçi ve emekçilerin ödemesini istemiÅŸti. HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu'nun açÄ±klamasÄ± tepkilere neden olmuÅŸtu. (DHA)

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