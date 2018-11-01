ÃœrdÃ¼n'de sel felaketinin ardÄ±ndan iki bakan istifa etti

ÃœrdÃ¼n Turizm BakanÄ± Lina Annab ile EÄŸitim BakanÄ± Azmi Muhafaza, Ã¼lkede meydana gelen sel felaketinin ardÄ±ndan istifa etti.

Ürdün'de sel felaketinin ardÄ±ndan iki bakan istifa etti. Turizm BakanÄ± Annab, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ülkenin içinde bulunduÄŸu siyasi atmosfer ve yaÅŸanan acÄ± olay akabinde istifasÄ±nÄ± BaÅŸbakan'a sunduÄŸunu belirtti.

Ürdün basÄ±nÄ±nda yer alan haberlerde, EÄŸitim BakanÄ± Azmi Muhafaza'nÄ±n da yaÅŸanan sel felaketinin ardÄ±ndan BaÅŸbakan'a istifasÄ±nÄ± sunduÄŸu belirtildi, ancak ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi verilmedi. BaÅŸbakan Ömer er-Rezzaz'Ä±n istifalarÄ± kabul edip etmediÄŸine dair bilgi alÄ±namadÄ±.

Ürdün parlamentosunda önceki gün düzenlenen oturumda milletvekilleri, ülkede yaÅŸanan sel felaketinde ‘sorumluluktan kaçmalarÄ±’ nedeniyle eÄŸitim ve turizm bakanlarÄ±nÄ±n görevden alÄ±nmasÄ±nÄ± talep etmiÅŸti.

Ürdün'ün Ölü Deniz bölgesinde 25 Ekim'de etkili olan ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yol açtÄ±ÄŸÄ± sel felaketinde çoÄŸunluÄŸu okul gezisindeki öÄŸrenciler olmak üzere 21 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 35 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. (AA)

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