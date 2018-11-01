Menderes HavzasÄ± Ä°nisiyatifiâ€™nden KÄ±zÄ±lcakÃ¶ylÃ¼lere destek

AydÄ±n Germencik KÄ±zÄ±lcakÃ¶yâ€™de kadÄ±nlarÄ±n Jeotermal santrallarÄ±na karÅŸÄ± mÃ¼cadelesine â€˜Menderes HavzasÄ± Ä°nisiyatifiâ€™ destek verdi.

Menderes HavzasÄ± Ä°nisiyatifi, UÅŸak’tan ÇEDAY, Avgan Banaz ÇayÄ± YaÅŸatma DerneÄŸi, Murat DaÄŸÄ± Koruma Platformu, UÅŸaklÄ±lar KadÄ±n DayanÄ±ÅŸmasÄ±, AydÄ±n Çevre Platformu ve çok sayÄ±da yaÅŸam alanÄ± savunucularÄ± JES direniÅŸine destek ziyaretinde bulundu.

Özgür Denizli’de yer alan habere göre, JES’lerin yaygÄ±n olduÄŸu AydÄ±n’da, kanser oranlarÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± ve doÄŸa kirliliÄŸinin (su, toprak, hava ve gÄ±da) baÅŸ gösterdiÄŸi, birinci sÄ±nÄ±f tarÄ±m arazisine bu tür tesislerin yapÄ±lmasÄ±nÄ±n yasal olmadÄ±ÄŸÄ± gerekçeleriyle projeye karÅŸÄ± çÄ±kan KÄ±zÄ±lcaköy halkÄ±yla birlikte yürüyüÅŸ gerçekleÅŸtiren Menderes HavzasÄ± Ä°nisiyatifi, projenin iptal edilmesini istedi.

ZÄ°YARET JANDARMA VE POLÄ°S TARAFINDAN ENGELLENMEK Ä°STENDÄ°

Denizli ve UÅŸak’tan yola çÄ±kan yaÅŸam alanÄ± savunucularÄ± jandarma ve polisin engeline takÄ±ldÄ±. Bir yandan kullanÄ±lan aracÄ±n kontrolü, bir yandan eylemcilerin GBT kontrolü ile KÄ±zÄ±lcaköy’e gidiÅŸ engellenmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. YaÅŸam alanÄ± savunucularÄ± KÄ±zÄ±lcaköy’e ulaÅŸÄ±ncaya kadar 7 kez durduruldu. Normalde 1,5 saat olan yol, toplam 5 saati buldu. Yüksek bir moral ve coÅŸku ile KÄ±zÄ±lcaköylülerle buluÅŸuldu ve yürüyüÅŸe geçildi.

JES’lere karÅŸÄ± Menderes HavzasÄ± Ä°nisiyatifi ile birlikte yürüyen KÄ±zÄ±lcaköy’lüler “Bu Topraklar Bizimdir Bizim Kalacak”, “TopraklarÄ±nÄ± Satma”, “Kanser Olmak Ä°stemiyorum”, “AÄŸaç Yoksa Hayat Yoktur”, “Ä°ncirime ve Zeytinime Dokunma” pankartlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±dÄ±.

JES’LER DOÄžA VE Ä°NSAN Ä°ÇÄ°N ZARARLI

Etkinlikte bir araya gelen yaÅŸam alanÄ± savunucularÄ± adÄ±na konuÅŸmalar yapÄ±ldÄ±. Germencik Çevre DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Metin AydÄ±n, Menderes havzasÄ±ndaki kirliliÄŸe odaklanan bir konuÅŸma yaptÄ±. Menderes kirliliÄŸinin çok yönlü olduÄŸu, sanayi atÄ±klarÄ±, kanalizasyon atÄ±klarÄ±, JES vb. birçok kirleticilerle Afyon ve UÅŸak’tan baÅŸlayan kirliliÄŸin AydÄ±n’da en yüksek düzeye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. Metin AydÄ±n, Menderes suyunun 4. düzey kirliliÄŸe sahip olduÄŸu ve hiçbir amaçla kullanÄ±lamayacaÄŸÄ±, kirliliÄŸin doÄŸaya ve insanlara olan zararlarÄ± ile konuÅŸmasÄ±nÄ± devam ettirdi. KirliliÄŸin kanserojen olduÄŸunu su, toprak ve gÄ±dalar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla kanserojen etkinin yaygÄ±nlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sözlerine ekledi.

Menderes havzasÄ±nda kanserden ölüm oranlarÄ±nÄ±n Türkiye’nin iki katÄ± olduÄŸunu, bunun yanÄ±nda kirliliÄŸin solunum sistemi hastalÄ±klarÄ±na (KOAH), kalp damar sistemi hastalÄ±klarÄ±na ve sinir sisteminde sorunlara da yol açtÄ±ÄŸÄ± AydÄ±n tarafÄ±ndan dile getirildi. KirliliÄŸin sonuç olarak yaÅŸam süresini kÄ±salarak erken ölümlere neden olduÄŸuna dikkat çeken AydÄ±n, doÄŸada birçok endemik türün yok olmasÄ±nÄ±n da önemli olduÄŸunu vurguladÄ±. KonuÅŸmasÄ±nÄ±n son kÄ±smÄ±nda JES’lere de yer veren AydÄ±n, kanunlara aykÄ±rÄ± ve yeterince denetlenmeden kurulan jeotermal santrallerin, bölge halkÄ±nÄ±n hem saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± hem de tek ekonomik geçimi olan tarÄ±mÄ± olumsuz etkilediÄŸini ifade etti.

Metin AydÄ±n’Ä±n konuÅŸmasÄ± sonrasÄ± Menderes HavzasÄ± Ä°nisiyatifi ve KÄ±zÄ±lcaköy’lülerin görüÅŸlerine yer veren ‘serbest kürsü’ye geçildi. KonuÅŸmalarla ilgili kÄ±sa videolar aÅŸaÄŸÄ±da yer alÄ±yor.

KÄ±zÄ±lcaköy’lüler 30 Ekim 2018’de TBMM’ni ziyaret edecekler. DüÄŸüm 31 Ekim 2018’de çözülecek. ÇED toplantÄ±sÄ± bu tarihte gerçekleÅŸecek. KÄ±zÄ±lcaköy’lüler ÇED toplantÄ±sÄ±na destek için tüm yaÅŸam alanÄ± savunucularÄ±nÄ± çaÄŸÄ±rÄ±yorlar. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 KasÄ±m 2018 19:32

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