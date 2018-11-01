YargÄ±tay 12 EylÃ¼l darbecileri hakkÄ±nda verilen kararÄ± bozdu

YargÄ±tay darbeci generaller Kenan Evren ve Tahsin Åžahinkayaâ€™nÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada verilen davanÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi kararÄ±nÄ± bozdu.

YargÄ±tay, darbeci generaller Kenan Evren ve Tahsin Åžahinkaya’nÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada Ankara 10.AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinin sanÄ±klarÄ±n ölümü üzerine verdiÄŸi davanÄ±n düÅŸmesi kararÄ±nÄ± bozdu. Devrimci 78’liler Federasyonu mahkemenin YargÄ±tayÄ±n kararÄ±na uymasÄ± gerektiÄŸini açÄ±kladÄ±.

Ankara 10.AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi darbeci generaller Tahsin Åžahinkaya ve Kenan Evren hakkÄ±nda açÄ±lan davayÄ± sanÄ±klarÄ±n ölümü nedeniyle TCK’nun 64/1 ve CMK 223/8 maddeleri uyarÄ±nca düÅŸmesine karar vermiÅŸti.

YargÄ±tay 16. Ceza dairesi Devrimci 78liler Federasyonu’nun avukatlarÄ±nÄ±n itirazlarÄ±nÄ± yerinde görerek hükmün bozulmasÄ±na karar verdi.

Devrimci 78’liler Federasyonu kararla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada mahkemenin YargÄ±tayÄ±n kararÄ±na uymasÄ± ve yargÄ±lamayÄ± geniÅŸletmesi gerektiÄŸi belirtilerek; “Ä°lk etapta sanÄ±klarÄ±n rütbelerinin sökülmesi, Kenan Evren’in devlet mezarlÄ±ÄŸÄ±nda olan mezarÄ±nÄ±n taÅŸÄ±nmasÄ±, elde ettiÄŸi maddi ayrÄ±calÄ±klarÄ±n tespit edilmesi, mirasçÄ±larÄ±na geçen mal varlÄ±klarÄ±na el konulmasÄ± gerekmektedir” dedi.

Ä°kinci etapta soruÅŸturmanÄ±n derinleÅŸtirilmesi gerektiÄŸi vurgulanan açÄ±klamada ÅŸöyle denildi:

“BeÅŸ darbeci generalin yanÄ± sÄ±ra aÅŸaÄŸÄ± doÄŸru darbe görevlilerinin, iÅŸkencecilerin, sÄ±kÄ±yönetim komutanlarÄ±nÄ±n, danÄ±ÅŸma meclisi üyelerinin, darbeye yardÄ±m ve yataklÄ±k edenlerin, insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suç iÅŸleyenlerin yargÄ±lanmasÄ± gerekmektedir. Bir 12 Eylül tazminat fonu oluÅŸturulmalÄ±, Bu yargÄ±lama sonucunda mal varlÄ±klarÄ±na el konulup 12 Eylül tazminat fonuna aktarÄ±lmalÄ± ve 12 Eylül’den zarar görenlerin zararlarÄ± bu fondan karÅŸÄ±lanmalÄ±dÄ±r.”

Üçüncü etapta darbe yargÄ±lamalarÄ±nÄ±n tüm sonuçlarÄ± ile yok sayÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi ifade edilen açÄ±klamada; “VatandaÅŸlÄ±ktan çÄ±kartÄ±lan tüm vatandaÅŸlar kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z vatandaÅŸlÄ±ÄŸa geri alÄ±nmalÄ±, 12 Eylül’ün tüm kurum ve kuruluÅŸlarÄ± kapatÄ±lmalÄ±, 12 Eylül AnayasasÄ± tarihin çöp sepetine atÄ±larak yeni katÄ±lÄ±mcÄ± demokratik bir Anayasa yapÄ±lmalÄ±dÄ±r” denildi.

AçÄ±klamada son olarak “Ä°lk duruÅŸmasÄ± 18 Ocak 2019 tarihinde yapÄ±lacak olan duruÅŸmaya federasyonumuz, derneklerimiz ve avukatlarÄ±mÄ±z katÄ±lacak ve bir hesaplaÅŸma iklimini yaratmaya çalÄ±ÅŸacaktÄ±r” denildi. (HABER MERKEZÄ°)

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