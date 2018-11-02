Felsefe Bölümü tercihlerinde yüzde 56 düşüş

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından felsefe bölümüne tercihlerde yüzde 56 oranında düşüş yaşandığı görüldü. Tercih edilme oranı bu kadar düşünce kimi üniversitelerde felsefe bölümleri kapanma noktasına geldi. Peki, felsefe bölümü öğrencileri bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyor? İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğrencileri, gelecek kaygısı ve soyut düşünceye duyulan önyargılardan rahatsız. Ancak öğrenciler, herşeye rağmen kaliteli bir felsefe eğitimi istiyor.

GELECEK KAYGISI TERCİHLERİ ETKİLİYOR

Felsefe bölümü öğrencilerinden Zeynep “Felsefe bölümünde, istihdam oranının düşük olması, tercih edilme oranlarını da etkiliyor” diyor ve şu değerlendirmeyi yapıyor: “Tercihlerin bu kadar düşmesinin bir sebebi de ekonomik durumun kötüye gitmesi. Çünkü ekonomik kriz hayatı etkiledikçe gelecek kaygısı da artıyor. Haliyle öğrenciler, mezun olduğunda ne olacaklarını bilmedikleri bir bölüme girmeyi tercih etmiyor.” Zeynep aynı zamanda üniversitelerin felsefe bölümleri arasındaki nitelik farkının da bariz olduğunu belirterek, “Sonuçta her üniversite farklı bir eğitim programı belirliyor. Örneğin felsefe tarihten bağımsız bir alan değil ama bölümdeki eğitimin sadece felsefe tarihçiliği üzerine kurulması da doğru değil. Öğrencilere eleştirel düşünce ve sorgulamanın aşılanması gereken bir bölümdeyiz fakat derslerimizde bu alana yönelik yeterli bir çalışma yok” dedi.

İsmini vermek istemeyen bir başka felsefe öğrencisi ise “Okulu bitirince ne olacağımı ben de bilmiyorum” diyerek kaygısını şu cümlelerle paylaşıyor: “Felsefe bölümü öğrencilerinin iş bulma oranı yok denecek kadar az. Felsefe okuyunca ne olacaksın diye soruyor insanlar. Aslında okulu bitirince ne olacağımı inanın ben de bilmiyorum.”

Felsefe Bölümünden Erva da tercihlerdeki düşüşü değersizleşmeye bağlıyor. “Bu gibi bölümlerde en fazla akademisyen olabilirsin” diyen Erva da yaşadıkları sorunları şöyle dile getirdi: “Formasyon programlarının şu anki durumu belirsiz, kimse ne yapacağını bilmiyor. Bilimin ilerleyebilmesi, eğitim kalitesinin yükselebilmesi için felsefe bölümlerine daha fazla ilgi gösterilmesi gerek.” Erva, Türkiye’den kaçan beyin göçünü de bu duruma bağlıyor ve ekliyor: “İnsanlar düşündüklerini özgürce söyleyemiyorlar. Tüm bunlar ülkemizdeki bilim ve fikir üretimine darbe vuruyor.”

‘SOYUT DÜŞÜNMEYE ÖNYARGI VAR’

Özdemir Asaf’ın felsefeyle çok ilgili bir yazar olduğunu hatırlaran Ceren “Ancak biz onu sadece aşk şiirleriyle tanıyoruz. Çünkü Türkiye’deki insanların bir algısı var, felsefe okuduğunda insanlar senin ateist olacağını düşünüyor ve felsefe ile olan ilgini köreltiyorlar” diye sitem ediyor. Teorinin horlandığını belirten Ceren, toplumda soyut düşünce alanlarına karşı bir önyargının olduğuna dikkat çekiyor “Oysa ki ben evreni, dünyayı ve varlığı anlamaya çalışıyorum” ifadelerini kullanıyor. Bölümü, metin yazarlığı dersi için seçtiğini anlatan Cemre “O dersi kaldırdılar, bugün sadece felsefe tarihi görüyoruz ve bu bize yeni şeyler kazandırmıyor” diyor. (İstanbul/EVRENSEL)