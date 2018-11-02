02 Kasım 2018 03:51

Genelge caydırıcı ama geç kalınmış

Bakanlığın düğünlerde havaya ateş açılması engellemek için çıkardığı genelgeyi İHD ve Umut Vakfı değerlendirdi.

Genelge caydırıcı ama geç kalınmış

Fotoğraf: DHA

    • Paylaş

    Cansu PİŞKİN
    İstanbul 

    İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde 81 ilin valisine gönderdiği genelge ile bayram, düğün, uğurlama, spor müsabakası gibi kutlama faaliyetlerinde havaya ateş açılmasının engellenmesi için gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Genelgeye göre valilikler, kutlama faaliyetleri öncesinde organizasyon sahiplerinden havaya ateş açılmayacağına dair taahhütname alacak. Muhtarlar, bölgelerinde havaya ateş açıldığını öğrendikleri anda kolluk birimlerine ihbarda bulunacak, müdahale yükümlülüklerini yerine getirmeyen kolluk görevlileri hakkında ise soruşturma açılacak. İçişleri Bakanlığının yaşanabilecek kazaların önüne geçebilmek için yayınladığı genelge, halk sağlığını tehdit eden bireysel silahlanmadaki artışı da yeniden gündeme getirdi. İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan ve Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Umut Akcan’a, “Bakanlığın yayınladığı genelge bireysel silahlanmanın önüne geçer mi?” diye sorduk.

    ‘BİREYSEL SİLAHLANMA YAPISAL BİR SORUN’

    Bakanlığın yayınladığı genelgenin daha çok silahın kullanılmasının engellenmesine dönük olduğunu vurgulayan İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, ilk olarak kolayca silah edinmenin önüne geçilmesi gerektiğine dikkat çekti. Türkdoğan, “Burada sorun, kişilerin öncelikle silah edinmesini ortadan kaldırmak. Bu yapılmadan ‘silahın keyfi kullanılmasının önüne geçecek tedbirler alın’ demekle bu işin düzeleceğini pek sanmıyorum. Sadece belki biraz daha azalır ama sorun kalıcı olarak kesinlikle çözülmez. Çünkü bireysel silahlanma konusu, Türkiye gibi ülkelerde yapısal bir sorun. Türkiye’de güvenlik sektörünün geldiği boyut, silah tekellerinin silah üretimleri, devletin güvenlik politikaları ve güvenlik tedbirleriyle ciddi bir güvenlik algısı yaratılıyor sürekli. Devlet ne kadar çok güvenlik riski algısı yaratırsa vatandaş da kendisini o kadar risk altında görüyor ve silahlanma yolunu seçiyor. Devletin asker, polis, korucu, bekçi, özel güvenlikçi, istihbaratçı sayısını topladığımızda neredeyse 1 milyona ulaşıyor. 81 milyonun 1 milyonu zaten resmi silah taşıyor. Dolayısıyla bu yapısal bir problem.” dedi. 

    ‘KALICI TEDBİRLER ALINMALI’

    Şiddet üreten mekanizmaların önlenmediğini ifade eden Türkdoğan, yapısal sorun çözülmeden geçici tedbirlerle bireysel silahlanma ve silah kullanımının çözülemeyeceğini kaydetti. Düğünlerde ve benzeri kutlamalarda genelgenin yine de işe yarayabileceğine değinen Türkdoğan şöyle devam etti: “Türkiye’de silah ruhsatları çok rahat veriliyor. En basit örnek bir av kulübüne üye oluyorsunuz, sonra gidip basit bir sağlık raporu alıyorsunuz ve hemen av tüfeği satın alıyorsunuz. Av tüfeğinin bu kadar rahat edinilebildiği bir ülkede öbür türlü kendisini risk altında gören grupların tamamı gidip silah ruhsatı alabiliyor. Silah alamayan da zaten gayri resmi olarak silah edinebiliyor. Yani devlet silah kaçakçılarıyla ne kadar etkili mücadele edebiliyor? Gayri meşru silah edinmenin önünü ne kadar engelleyebiliyor? Yani bu soruların sorulması lazım. Dolayısıyla bireysel silahlanma konusunda kapsamlı bir araştırma yapılması, sorun alanlarının tek tek belirlenmesi ve bunları gidermeye dönük çözümler üretilmesi gerekiyor. Bireysel silahlanmanın önü kesilmeli ama bu yapılıncaya kadar da bu tarz tedbirlerle hiç değilse keyfi silah kullanımı engellenebilir. Bunun sonucunda ölüm ve yaralanmaların önüne de geçilebilir ama bu sadece geçici çözüm olur. Asıl çözüm bireysel silahlanmanın önüne geçecek kalıcı tedbirler alınmasıdır.”

    ‘BAŞLANGIÇ OLARAK ÖNEMLİ BİR GELİŞME’

    Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayhan Akcan ise, tedbir olarak yayınlanan genelgenin, caydırıcı ancak geç kalınmış bir uygulama olduğunu söyledi. Sorumluluğun kolluk ve izin talebinde bulunana verilmesinin etkili olduğunu kaydeden Akcan, “Genelge, özelikle karakol bölgelerinde ve büyük yerleşimlerde etkili olur. Zaten kollukta güç olarak İçişleri Bakanlığını bu tür uygulamalarında arkalarında hissetmek ister. Biz ‘düğün timi’, ‘ihbar hattı’ ve kamu spotu da önerdik. Başlangıç olarak önemli bir gelişmedir. Her yıl en az 500’e yakın kişi bu düğün nişanda ölüyor. En azından masum, savunmasız kadın ve çocukların maganda serseri kurşun ile ölmeleri engellenir. Takipçisi olacağız.” dedi. 

    ‘SİLAHLANMAYA KARŞI OLDUĞUNU BEYAN ETTİ’

    Bu tür uygulamaların ortak bir aklın oluşmaya başlaması bakımından son derece olumlu olduğunu söyleyen Akcan uzun vadede sonuç alınabilmesi için yapılabilecekleri sıraladı: “Siyasi irade de bireysel silahlanmaya karşı olduğunu belirtmiş oldu. Tabii uzun vade de silah edinme sayısında kısıtlama, en azından iki silah edinme ile referans sistemi getirme, evde bulundurma ruhsatlı silah edinen erkeğin yanına kadının da rızasının yasada yer alması, işadamının veya taşıma ruhsatlı silah edinimine avukat referansının da getirilmesi, eğitim zorunluluğu, denetim zorunluluğu, bekleme süresinin zorunlu olması gibi tedbirler ile silah şiddeti engellenebilir.” 

    HER YIL ORTALAMA 4 BİN 500 KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR

    Bireysel silahlanmaya karşı mücadele eden Umut Vakfı'nın verilerine göre Türkiye'de her yıl ortalama 4 bin 500 kişi bireysel silahlarla yaşamını yitiriyor. Vakfın yerel ve ulusal gazeteleri tarayarak hazırladığı 'Silahlı Şiddet Raporu'na göre, son üç yılda yaklaşık yüzde 61 artışla 3 bin 494 bireysel silahlı olay medyaya yansıdı. 3 bin 494 bireysel silahlı olayda, 2 bin 187 kişi öldürülürken birçoğu ağır 3 bin 529 kişi de yaralandı.

     

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Amerikalı Demokratik Sosyalistler: Düzene karşı bir alternatifiz
    SONRAKİ HABER

    Maduro: Bu yıl Kurucu Meclis için parlamento seçimleri yapılacak
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    11 maddeli manifesto: Başarısızlığın ve geleceksizliğin itirafı!

     Nuray SANCAR
    Nuray SANCAR

    Venezuela için Sol toptancılığı

     Ender İMREK
    Ender İMREK

    Seçimlere iki ay kala

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    Kuzey cephesinde yeni bir şey yok!

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Hukuk ve hukuk devleti

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    Veri dolandırıcıları

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Kramnik satrancı bıraktı
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    CHP 'Beyoğlu'da Alper Taş, Kadıköy'de Şerdil Odabaş' dedi
    CHP 'Beyoğlu'da Alper Taş, Kadıköy'de Şerdil Odabaş' dedi

    CHP MYK'da alınan karar doğrultusunda PM'ye sunulan bazı isimler kesinleşti. Buna göre Beyoğu'da Alper Taş, Kadıköy'de Şerdil Odabaş aday olacak.

    GÜNCELLENDİ
    Maduro: Bu yıl Kurucu Meclis için parlamento seçimleri yapılacak
    Maduro: Bu yıl Kurucu Meclis için parlamento seçimleri yapılacak

    Venezuela'da Bolivarcı devriminin 20. yıl dönümü dolayısıyla iktidar yanlıları sokaklara indi. Muhalifler de eylemler düzenledi.

    GÜNCELLENDİ
    Venezuela'ya darbe girişimi İsviçre ve İngiltere'de protesto edildi
    Venezuela'ya darbe girişimi İsviçre ve İngiltere'de protesto edildi

    ABD'nin Venezuela'ya karşı uygulamaya koyduğu yaptırımlar ve darbe girişimi İsviçre ve İngiltere'de protesto edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Öfke dinmedi; Sarı Yelekliler yine sokaklarda
    Öfke dinmedi; Sarı Yelekliler yine sokaklarda

    Fransa’da hükümetin istifası talebiyle eylemler düzenleyen Sarı Yelekliler 12. haftada da sokaklara çıktı.

    Tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları adalet için yürüdü
    Tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları adalet için yürüdü

    Çorlu’daki tren kazasında yakınlarını kaybedenler, kazada yaşamlarını yitirenlerin isimlerinin bulunduğu tişörtler giyerek yürüyüş yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Tiyatrocu Nazlı Masatçı cezaevine gönderildi
    Tiyatrocu Nazlı Masatçı cezaevine gönderildi

    Halkı askerlikten soğutmak suçuyla yargılandığı davada 5 ay hapis cezası onanan tiyatro oyuncusu Nazlı Masatçı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Vatan Partisi Genel Başkanı Perincek, Binali Yıldırım’ı ziyaret etti
    Vatan Partisi Genel Başkanı Perincek, Binali Yıldırım’ı ziyaret etti

    Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.

    Mephisto işçileri: İşten atılan arkadaşlarımız geri alınsın
    Mephisto işçileri: İşten atılan arkadaşlarımız geri alınsın

    Mephisto Kitabevi işçileri İstanbul Beşiktaş’taki mağaza önünde bir araya gelerek işten atılan arkadaşlarının işe geri alınmasını istedi.

    'Kanlı Ay' tutulması gerçekleşti
    KANLI AY TUTULMASI GERÇEKLEŞTİ. TUTULMADAN FOTOĞRAFLAR...

    Mısır'da 40 mumya bulundu
    Mısır'da 40 mumya bulundu
    Süper Lig'in 20'nci haftası, bugün oynanacak 4 maçla devam ediyor
    Süper Lig'in 20'nci haftası, bugün oynanacak 4 maçla devam ediyor
    Fenerbahçe, Göztepe'yi 2-0 yendi
    Fenerbahçe, Göztepe'yi 2-0 yendi
    SİYAD Onur ve Emek Ödülleri sahipleri açıklandı
    SİYAD Onur ve Emek Ödülleri sahipleri açıklandı
    CHP’den Eren Erdem’e "Açlık grevini sonlandır" çağrısı
    CHP’den Eren Erdem’e "Açlık grevini sonlandır" çağrısı

    CHP Parti Meclisi, 6 gündür açlık grevinde olan Eren Erdem hakkında bildiri yayımladı: Açlık grevini sonlandırmanı istiyoruz.

    OSTİM patlamasının 8. yılında yaşamını yitiren 20 işçi unutulmadı
    OSTİM patlamasının 8. yılında yaşamını yitiren 20 işçi unutulmadı

    Ankara'da 8 yıl önce OSTİM patlamasında yaşamını yitiren 20 işçi unutulmadı. İSİG: Yaşayanları korumak için mücadelemiz sürecek.

    Elektrik direğinde akıma kapılan işçi hayatını kaybetti
    Elektrik direğinde akıma kapılan işçi hayatını kaybetti

    Sivas'ta arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan 31 yaşındaki işçi Burak Demirci hayatını kaybetti.

    Kocaeli’de 2018 yılında 81 işçi yaşamını yitirdi
    Kocaeli’de 2018 yılında 81 işçi yaşamını yitirdi

    Kocaeli İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi yaptığı açıklamayla, 2018 yılında Kocaeli’de en az 81 işçinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

    Kitapta yüzde 8 KDV oranı uygulaması devam edecek
    Kitapta yüzde 8 KDV oranı uygulaması devam edecek

    Türkiye Yayıncılar Birliği, KDV'nin sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yayıncılık sertifikası alan yayıncılarda geçerli olduğunu açıkladı.

    Yargıya rağmen eğitimde Ensar ısrarı
    Yargıya rağmen eğitimde Ensar ısrarı

    Devlet okullarında ‘Değerler Eğitimi’ dersinin Ensar Vakfına verilmesine Eğitim Sen Antalya Şubesi tepki gösterdi.

    GÜNCELLENDİ
    Trump: Herkesi bir odaya toplayıp yeni bir anlaşma yapmak istiyorum
    Trump: Herkesi bir odaya toplayıp yeni bir anlaşma yapmak istiyorum

    ABD Başkanı Donald Trump, INF ile ilgili "Herkesi bir odaya toplayıp yeni bir anlaşma yapmak istiyorum" dedi.

    Cumartesi Anneleri, Serdar Tanış ve Ebubekir Deniz‘in akıbetini sordu
    Cumartesi Anneleri, Serdar Tanış ve Ebubekir Deniz‘in akıbetini sordu

    Cumartesi Anneleri, 723. haftada, 18 yıl önce gözaltında kaybedilen Kürt siyasetçiler Serdar Tanış ve Ebubekir Deniz için adalet istedi.

    Kadir Kasırga: Kürt sorunu diyalogla çözülmeli
    Kadir Kasırga: Kürt sorunu diyalogla çözülmeli

    İsveç Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Kadir Kasırga, Kürt sorununun baskı, şiddet ve savaş politikalarıyla çözülemeyeceğini söyledi.

    Ocak ayında sivri biberin fiyatı yüzde 73 arttı
    Ocak ayında sivri biberin fiyatı yüzde 73 arttı

    İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, ocak ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi yüzde 73,75 ile sivri biber oldu.

    GÜNCELLENDİ
    Cerrahpaşa'da bağış şartıyla tedavi dönemi
    Cerrahpaşa'da bağış şartıyla tedavi dönemi

    Hastalar, Cerrahpaşa'da yapılacak işleme göre para talep edildiğini belirterek “Bağış yapıp, makbuzunu götürmezsen işlemin yapılmıyor” dedi.

    Çevre ve Şehircilik Bakanı: Salda Gölü'nü millet bahçesi yapacağız
    Çevre ve Şehircilik Bakanı: Salda Gölü'nü millet bahçesi yapacağız

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'nü çevreyi ve şehirleri korumak adına özel çevre koruma bölgesi ilan edeceklerini söyledi.

    ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: Maduro'nun yoldan çekilme vakti
    ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: Maduro'nun yoldan çekilme vakti

    ABD yönetimi, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı olarak ilan eden Juan Guaido'nun 'insani yardım' talebine destek vereceğini açıkladı.

    Hükümet vursun, afet vursun ama ‘fiyat düşsün’ olmuyor!
    Hükümet vursun, afet vursun ama ‘fiyat düşsün’ olmuyor!

    Kuraklıktan dona, selden fırtınaya her afette zarar gören köylüler hükümetten destek ve zarar tazmini yerine icra ve haciz görüyor.

    Körfez halkı: 400 milyonluk yatırımı göremedik
    Körfez halkı: 400 milyonluk yatırımı göremedik

    AKP’li Körfez Belediye Başkanının '400 milyon TL'lik bir yatırım gerçekleştirmeyi Allah bize lütfetti' sözlerini Körfez halkıyla konuştuk.

    Siyaset Bilimci Yıldırım: CHP yeni rejimde muhalefet konumundan memnun
    Siyaset Bilimci Yıldırım: CHP yeni rejimde muhalefet konumundan memnun

    "Bütünlüklü bir siyasal hat çizilemediği için, kendi içinde iktidar paylaşım kavgasına kendini daha fazla kaptırmış bir parti görüntüsü veriyor CHP. "