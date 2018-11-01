FotoÄŸraf: DHA
Sivas'ta iÅŸ cinayeti: 15. kattan dÃ¼ÅŸen iÅŸÃ§i hayatÄ±nÄ± kaybetti
Sivasâ€™ta bir inÅŸaatta alÃ§Ä± yapan 42 yaÅŸÄ±ndaki iÅŸÃ§i, 15. kattan aÅŸaÄŸÄ± dÃ¼ÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Sivas'ta alçÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± inÅŸaatÄ±n 15'inci katÄ±ndan merdiven boÅŸluÄŸunun zeminine düÅŸen 42 yaÅŸÄ±ndaki iÅŸçi Ahmet Ecer hayatÄ±nÄ± kaybetti. Olay, saat 16.30 sÄ±ralarÄ±nda, Alibaba Mahallesi 59'uncu Sokak'taki 16 katlÄ± inÅŸaatta meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babasÄ± iÅŸçi Ahmet Ecer, 15'inci katta alçÄ± yaparken, dengesini kaybetti. Ecer'in merdiven boÅŸluÄŸunun zemine çakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gören iÅŸ arkadaÅŸlarÄ±, saÄŸlÄ±k ekibine haber verdi.
Ä°hbarla olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekibi, Ecer'in hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi. Polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardÄ±ndan Ahmet Ecer'in cansÄ±z bedeni, otopsi yapÄ±lmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi TÄ±p Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Olayla ilgili inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±. (Sivas/DHA)