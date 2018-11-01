Tuzla'da tersanelerinde gemi yangÄ±nÄ±

Ä°stanbul Tuzla tersaneler bÃ¶lgesinde yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Ä°tfaiye ekipleri yangÄ±na mÃ¼dahale ediyor.

Tuzla'da bir gemide çÄ±kan yangÄ±na itfaiye ekipleri müdahale ediyor. AlÄ±nan bilgiye göre, Tersaneler Caddesi'nde bulunan bir tersanedeki Litvanya bandÄ±ralÄ± dört katlÄ± geminin ambar kÄ±smÄ±nda kaynak yapÄ±lÄ±rken yangÄ±n çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ± üzerine, olay yerine itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangÄ±na müdahale ederken, çevre ilçelerden de çok sayÄ±da itfaiye ekibi destek için tersaneye çaÄŸrÄ±ldÄ±. YangÄ±nda dumandan etkilenen bazÄ± kiÅŸilere, saÄŸlÄ±k ekiplerince ambulansta tedavi uygulandÄ±. Ä°tfaiye ekiplerinin yangÄ±nÄ± söndürme çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.

EMNÄ°YET AÇIKLAMASI

Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü'nden konuya iliÅŸkin yapÄ±lan açÄ±klamada, Litvanya bandÄ±ralÄ± bir gemide yangÄ±n çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± ve yangÄ±nda ölen veya yaralananÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±, bir kaç kiÅŸinin dumandan etkilendiÄŸi belirtildi. AçÄ±klamada, yangÄ±nda herhangi bir patlama ya da terör olayÄ±nÄ±n söz konusu olmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 KasÄ±m 2018 18:53

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