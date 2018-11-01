ErdoÄŸan ve Trump telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan ile ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan ile ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, telefonda görüÅŸtü. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezi'nden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, ErdoÄŸan ve Trump arasÄ±nda bu akÅŸam bir telefon görüÅŸmesi gerçekleÅŸtirildi.

GörüÅŸmede, ikili konular ve Suriye'deki geliÅŸmeler ele alÄ±ndÄ±, Menbiç ve Ä°dlib'le ilgili düzenlemelere deÄŸinildi.

ABD-Türkiye arasÄ±ndaki ikili iliÅŸkileri daha da güçlendirmeye yönelik yapÄ±cÄ± adÄ±mlar atma konusundaki kararlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan iki liderin gerek ikili gerek bölgesel konularda önümüzdeki süreçte de yakÄ±n temasta olma hususunda mutabÄ±k kaldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, görüÅŸme vesilesiyle ayrÄ±ca ABD'nin Pittsburgh kentindeki sinagoga yapÄ±lan saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±, olayda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin yakÄ±nlarÄ±na ve Amerikan halkÄ±na taziyelerini iletti, yaralÄ±lara acil ÅŸifa diledi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 KasÄ±m 2018 18:43

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