SavcÄ± barÄ±ÅŸ bildirisine imza atan 2 akademisyen iÃ§in hapis istedi

BarÄ±ÅŸ bildirisine imza attÄ±klarÄ± iÃ§in â€˜TerÃ¶r propagandasÄ±â€™ suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±lanan 2 akademisyen iÃ§in hapis cezasÄ± istendi.

BarÄ±ÅŸ Ä°çin Akademisyenlerin ‘Bu suça ortak olmayacaÄŸÄ±z’ bildirisini imzaladÄ±klarÄ± için ‘Terör örgütü propagandasÄ±’ ile suçlamasÄ±yla yargÄ±lanan akademisyenlerin duruÅŸmalarÄ± ÇaÄŸlayan’daki Ä°stanbul Adliyesi’nde devam etti. Bianet’te yer alan habere göre, bugün iki ayrÄ± mahkemede altÄ± akademisyenin duruÅŸmalarÄ± görüldü.

27. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde BoÄŸaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Saysel, ihraç edilen Yrd. Doç. Dr. Noemi Matilde Levy, Prof. Dr. NeÅŸ’e Bilgin ve Yrd. Doç. Dr. Ali Tuna Kuyucu’nun ikinci duruÅŸmalarÄ± görüldü.

37. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde ise H.K.A. ve Galatasaray Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Gülsün Güvenli’nin üçüncü duruÅŸmalarÄ± görüldü.

Ä°KÄ° AKADEMÄ°SYENE CEZA Ä°STEMÄ°

37. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde duruÅŸmasÄ± görülen iki akademisyen için savcÄ± esas hakkÄ±nda mütalaasÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. SanÄ±klarÄ±n Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 7/2'ye göre cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. (HABER MERKEZÄ°)

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