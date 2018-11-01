Milli Savunma BakanÄ± Akar: 2-3 ay iÃ§inde tek tip askerlik gelecek

Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar yeni askerlik sistemiyle ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±.

Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, “Bedelli askerlik dövizli askerlik klasik askerlik ne olacak bunun sonu diyorsunuz, 2-3 aydan beri çalÄ±ÅŸma yürütülüyor henüz sonuçlanmadÄ± tartÄ±ÅŸmalÄ± pek çok bakanlÄ±ÄŸÄ± ilgilendiriyor. 2-3 ay içinde bedellidir, dövizlidir bunu gündemden çÄ±kartÄ±p, bir zemine kavuÅŸturma gayretimiz sürüyor” dedi.

YENÄ° ASKERLÄ°K SÄ°STEMÄ°

Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, AA Editör MasasÄ±'na konuk olduÄŸunda yeni askerlik sisteminin detaylarÄ±yla ilgili konuÅŸmuÅŸtu:

“Herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasÄ±nÄ± saÄŸlayan bir sistemi umuyorum yakÄ±n bir gelecekte yürürlüÄŸe sokmaya çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Sosyal boyutu, siyasi boyutu dahil askerlik noktasÄ±ndan baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda neler yapabiliriz, çalÄ±ÅŸmamÄ±zÄ± bitirmek üzereyiz.

ÖÄŸretmen, hakim, doktor, akademisyen, sporcu gençlerimiz var. OnlarÄ±n meÅŸguliyetlerin dikkate alarak en iyi çözüm ne olabilir diye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. KÄ±sa sürede sayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za takdim edeceÄŸiz. YakÄ±n sürede yürürlüÄŸe sokmaya çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 KasÄ±m 2018 19:14

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