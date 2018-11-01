Pakistan'da beraat kararÄ± verilen Asya Bibi'ye dÃ¶nÃ¼k tehdit eylemleri

Ä°slam'a hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla hakkÄ±nda Ã¶nce idam sonra beraat kararÄ± verilen Asya Bibi'yi tehdit eden cihatÃ§Ä±lar, Bibi'nin idamÄ±nÄ± istiyor.

Ä°slam’a hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla idama mahkum edilen Asya Bibi adlÄ± Hristiyan kadÄ±nÄ±n beraat etmesinin ardÄ±ndan cihatçÄ±lar, Bibi ve Anayasa Mahkemesi üyelerine yönelik tehditlerde bulunarak eylem yapÄ±yor. Anayasa Mahkemesi BaÅŸkanÄ± Mian SakÄ±b Nisar, “KanÄ±t yoksa bir kiÅŸi hakkÄ±nda nasÄ±l ceza kararÄ± alabiliriz?” diye sordu.

Pakistan’da Ä°slam’a ve Peygamber Muhammed’e hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla idama mahkum edilen Asya Bibi’nin Anayasa Mahkemesi tarafÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸlayan eylemler sürüyor.

Ülke genelindeki büyük ÅŸehirlerde yollarÄ± kapatan cihatçÄ± eylemciler, Bibi ve kararÄ± alan hakimleri tehdit ederek idam edilmelerini istedi. Eylemleri cihatçÄ± Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) grubunun baÅŸÄ± çekiyor. Pencap eyaletinin baÅŸkenti Lahor’un giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± kapatan göstericiler, Karaçi ve Ä°slamabad’a giden otoyollarda da trafiÄŸi durdurdu. BazÄ± ülkelerin büyükelçilikleri, vatandaÅŸlarÄ±na gönderdikleri mesajlarda, gerekmedikçe sokaÄŸa çÄ±kmama ve eylemlerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bölgelere gitmeme çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Kavga ettiÄŸi iki kadÄ±n tarafÄ±ndan Ä°slam’a ve Muhammed Peygamber'e hakaret etmekle suçlanan PakistanlÄ± Hristiyan Bibi, 2009 yÄ±lÄ±ndan bu yana cezaevinde bulunuyordu. 53 yaÅŸÄ±ndaki Bibi için 2010 yÄ±lÄ±nda önce yerel mahkeme, ardÄ±ndan da 2014’te Lahor Yüksek Mahkemesi idam kararÄ± vermiÅŸti. Bibi'nin idamÄ±nÄ± önlemek için çok sayÄ±da kadÄ±n ve insan haklarÄ± örgütü kampanyalar düzenlemiÅŸti.

Anayasa Mahkemesinde önceki gün görülen temyiz davasÄ±nda Anayasa Mahkemesi BaÅŸkanÄ± Mian SakÄ±b Nisar, yargÄ±lamanÄ±n adil yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek beraat kararÄ± vermiÅŸti.

FotoÄŸraf: Muhammed Semih UÄŸurlu/AA

(DIÅž HABERLER)

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