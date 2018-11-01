BoÄŸaziÃ§iâ€™de mobbing ve sÃ¼rgÃ¼ne tepki

BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesiâ€™nde mobbing, sÃ¼rgÃ¼n ve soruÅŸturmalar kampÃ¼s iÃ§erisinde dÃ¼zenlenen yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸle protesto edildi.

BoÄŸaziçi Üniversitesi’nde akademisyenler ve üniversite emekçileri son zamanlarda yaÅŸanÄ±lan mobbing, sürgün, soruÅŸturma ve rotasyonlara tepki gösterdi. Üniversite yönetimine bundan sonra bu tür uygulamalarÄ± kabul etmeyeceklerini dile getiren BoÄŸaziçi emekçileri üniversite içinde yürüyüÅŸ yaptÄ±. Üniversite temizlik çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n örgütlü olduÄŸu DÄ°SK’e baÄŸlÄ± Genel-Ä°ÅŸ SendikasÄ± örgütlenme uzmanÄ± Gökhan Keskin’in üniversiteye giriÅŸi engellendi. Üniversite yönetiminin toplu sözleÅŸmede masaya oturduÄŸu DÄ°SK temsilcisini üniversiteye almamasÄ± iÅŸçilerin tepkisini çekti. YapÄ±lan eyleme öÄŸrenciler de destek verdi.

EÄŸitim Sen’den yapÄ±lan açÄ±klamada, BoÄŸaziçi Üniversitesi’nde yetkili sendika olan EÄŸitim Sen’in temsilcilerine ve aktif üyelerine soruÅŸturma açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, mobbing uygulamalarÄ±na devam edildiÄŸi belirtilerek ÅŸu ifadelere yer verildi: “BoÄŸaziçi Üniversitesi’nde kadroya geçiÅŸ döneminde, üniversite yönetiminin almadÄ±ÄŸÄ± önlemlerden kaynaklÄ±, onlarca emekli memur kadroya geçemedi. BoÄŸaziçi Üniversitesi yönetimi, emekli olan personelin yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸleri diÄŸer personelin üzerine yÄ±kmak için rotasyon uygulmasÄ±na geçmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor ve 2 kiÅŸinin yapacaÄŸÄ± iÅŸi tek iÅŸçi üzerine yÄ±kmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. DiÄŸer kurumlar kadroya alÄ±nmayanlardan doÄŸan boÅŸluÄŸu Ä°ÅžKUR ve sosyal destek projeleri üzerinden kurumlara yük getirmeden aÅŸmÄ±ÅŸlardÄ±.” (HABER MERKEZÄ°)

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