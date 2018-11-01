60 yÄ±ldÄ±r ilk kez yaÅŸandÄ±: Zeytin Ã¼reticisi Ã§aresiz!

Marmarabirlik, rekoltesini tespit ettiÄŸi ve alacaÄŸÄ±nÄ± taahhÃ¼t ettiÄŸi zeytini almayÄ± durdurdu. Ãœreticinin zeytinleri ellerinde kaldÄ±.

Marmarabirlik, rekoltesini tespit ettiÄŸi ve alacaÄŸÄ±nÄ± taahhüt ettiÄŸi zeytini almayÄ± durdurdu. Her yÄ±l ürününü zaman kaybetmeden Marmarabirlik’e sattÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen üretici Mustafa ArÄ±kan, “60 yÄ±ldÄ±r ilk kez böyle bir ÅŸeyle karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz. Marmarabirlik alÄ±m yapacaÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸi için depolarÄ±mÄ±zÄ± kapattÄ±k. Toplamazsak daha kötü. Toplasak zeytinimizi saklayacaÄŸÄ±mÄ±z yerimiz de yok” diyerek çaresizliklerini dile getirdi.

Zeytinde mantar olduÄŸu iddiasÄ± ile alÄ±mÄ± durdurduÄŸunu açÄ±klayan Marmarabirlik’in gerekçesinin ikna edici bulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen ArÄ±kan, “Aylardan beri uÄŸraÅŸtÄ±k. Bütün yÄ±l buna baktÄ±k. 15 bin yakÄ±n masraf ettik. DamlamasÄ±dÄ±r, budamasÄ±dÄ±r, gübresidir, ilacÄ±dÄ±r… Hala çalÄ±ÅŸÄ±yoruz ama Marmarabirlik almÄ±yor. Zeytin elimizde kaldÄ±” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

FÄ±stÄ±klÄ± Köyü üreticilerinden Ceylan ArÄ±kan ise , “Bu yÄ±l zeytin diÄŸer yÄ±llardan çok daha iyi. Zeytinde hastalÄ±k yok. Tam tersine çok iyi bir ürün var. Her yÄ±l çöp gibi zeytini alan Marmarabirlik, ÅŸu anda zeytinde mantar var deyip alÄ±m yapmÄ±yor. Bu doÄŸru deÄŸil. Gelip baksÄ±nlar. Zeytin hasta deÄŸil. Her sene Marmarabirlik bu köyden zeytin alÄ±yordu, bu sene almÄ±yor. Hasta olan zeytin zaten elekten geçiriliyor. BirliÄŸe verdiÄŸimiz üründe hastalÄ±k olmasÄ± mümkün deÄŸil” diyerek karara tepki gösterdi.

FotoÄŸraf: DHA

KONU MECLÄ°SE TAÅžINACAK

Yalova’nÄ±n Armutlu ilçesine baÄŸlÄ± FÄ±stÄ±klÄ± köyünde zeytinini toplayan çiftçileri ziyaret ederek ürünleri inceleyen CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Bursa Milletvekili Orhan SarÄ±bal, yakÄ±n zamanda Afrin’den zeytin alÄ±mÄ± yapan Marmarabirlik’in hastalÄ±k bahanesiyle alÄ±mlarÄ± durdurmasÄ± üzerine çiftçinin çaresiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Konuyu Marmarabirlik yönetimi ile görüÅŸeceÄŸini ve ardÄ±ndan TBMM gündeme taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayan SarÄ±bal, “Biz her yÄ±l biliriz. Zeytinde kÄ±smen mantar da, zeytin sineÄŸi de, vuruk da olur. Ama burada gördüÄŸümüz ürünlerde hiçbirine rastlamadÄ±k. Bunun mazereti olamaz. Marmarabirlik’e ÅŸu soruyu sormak lazÄ±m; Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan zeytin mi geliyor?Afrin’den 52 bin ton zeytin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Marmarabirlik BaÅŸkanÄ±’nÄ±n o bölgeye gittiÄŸini biliyorum. HalkÄ±n 50 bin ton zeytinin alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± kamuoyuna duyurdular. Çiftçi olarak söylüyorum, burada bu zeytinin alÄ±nmamasÄ±na neden olacak hiçbir gerekçe yoktur. Bu zeytin pÄ±rÄ±l pÄ±rÄ±l ve çok da güzel. Marmamabirlik’in sahibi zeytin üreticisidir. Marmarabirlik’in görevi üreticinin sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± gidermektir. KoÅŸullar ne olursa olsun taahhüt ettiÄŸi zeytini almalÄ±dÄ±r ’dedi. (Bursa/EVRENSEL)

FotoÄŸraf: Muammer Ä°rtem/DHA

MARMARABÄ°RLÄ°K, AFRÄ°N'DEN ZEYTÄ°N ALINDIÄžI Ä°DDÄ°ALARINI YALANLADI

Marmarabirlik ise, CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Bursa Milletvekili Orhan SarÄ±bal’Ä±n Suriye'nin Afrin kentinden zeytin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dair iddialarÄ±nÄ± yalanladÄ±. Marmarabirlik’e baÄŸlÄ± kooperatifler düzenledikleri ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Marmarabirlik Ä°znik Kooperatif BaÅŸkanÄ± Ali Bulut ürün alÄ±mÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi ve yerli kaliteli üründen vazgeçilmeyeceÄŸini ileri sürdü. Bulut, "Piyasada özel sektörün çok az alÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ± bir ortamda taÅŸÄ±n altÄ±na elini koyan ve üreticinin yanÄ±nda olan Marmarabirlik’e yapÄ±lan bu mesnetsiz saldÄ±rÄ±yÄ± tüm kooperatif baÅŸkan ve yöneticileri ve 32 bin ortak olarak ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yoruz. Bizler, zeytin üreticilerinin temsilcileri olarak zeytinde yaÅŸanan bölgesel sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n farkÄ±ndayÄ±z. Fakat her geçen gün kalite standartlarÄ±nÄ± ve satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± arttÄ±ran Marmarabirlik’in ürün kalitesinin bozulmasÄ±na izin vermemiz söz konusu deÄŸildir" dedi. (HABER MERKEZÄ°)





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