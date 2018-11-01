Devrimci Ã–ÄŸretmen Ã‡etin Can uÄŸurlandÄ±

Ã‡orum'da devrimci mÃ¼cadele iÃ§erisinde yer alan ve 12 EylÃ¼l'Ã¼n ardÄ±ndan Ã¶ÄŸretmenlikten ihraÃ§ edilen Ã‡etin Can, son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.

1980 öncesinde Çorum’da devrimci mücadele içerisinde yer alan, 12 Eylül darbesinin ardÄ±ndan tutuklanarak cezaevine konulan ve çok sevdiÄŸi öÄŸretmenlik mesleÄŸinden ihraç edilen Emek Partisi Üyesi Çetin Can, yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Çetin Can için HacÄ± BektaÅŸ Veli VakfÄ± Çorum Åžubesi’nde gerçekleÅŸtirilen cenaze töreninde bir konuÅŸma yapan EÄŸitim Sen Çorum Åžube Sekreteri HÄ±dÄ±r Aygün, “Çetin öÄŸretmenimiz yÄ±llarca öÄŸretmenlik yapmÄ±ÅŸtÄ±. O bizlerin öÄŸretmeniydi, hocasÄ±ydÄ±. Onun öÄŸrencisi olmak, onunla aynÄ± mesleÄŸi paylaÅŸmak bizim için onurdur, ÅŸereftir” dedi. Can’Ä±n 12 Eylül darbesinden sonra yÄ±llarca içeride yattÄ±ÄŸÄ±nÄ±, darbeciler tarafÄ±ndan mesleÄŸinden ihraç edildiÄŸini kaydeden Aygün, “Ama hiçbir zaman boyun eÄŸmemiÅŸtir, aman dememiÅŸtir, teslim olmamÄ±ÅŸtÄ±r” ifadelerini kullandÄ±.

BARIÅž Ä°MZACISI AKADEMÄ°SYEN OÄžLU DA Ä°HRAÇ EDÄ°LDÄ°

“AcÄ±mÄ±z çok büyük. Sadece Çetin hocamÄ±zÄ± kaybetmek deÄŸil, onun biricik sevgili oÄŸlu Eren’in burada olamamasÄ± bizlerin acÄ±sÄ±nÄ± daha da büyütmektedir” diyen Aygün, “Ne yazÄ±k ki sevgili Eren de üniversitede öÄŸretim üyesiyken, akademisyenken, barÄ±ÅŸÄ±, kardeÅŸliÄŸi savunduÄŸu için, çocuklar ölmesin dediÄŸi için, çocuklarÄ±n eÄŸitim hakkÄ± elinden alÄ±nmasÄ±n dediÄŸi için ihraç edilmiÅŸtir, ÅŸu an sürgündedir” dedi. Yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kmak zorunda olan Eren Can’Ä±n babasÄ±nÄ±n son yolcuÄŸunda ona son görevini yapamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Aygün, “Onun için acÄ±mÄ±z çok büyük diyoruz. Bu yaÅŸananlar, devletin, hükümetin bir ayÄ±bÄ±dÄ±r. BabayÄ± evlada evladÄ± babaya hasret bÄ±raktÄ±lar.” ifadelerini kullandÄ±. (Çorum/EVRENSEL)

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