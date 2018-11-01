Parlamentonun ikinci kez baÅŸbakan seÃ§emediÄŸi Ermenistanâ€™da erken seÃ§ime gidilecek.

Ermenistan Parlamentosunda yapÄ±lan baÅŸbakanlÄ±k seçiminden sonuç çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ± için ülkede erken milletvekili seçimlerine gidilecek.

Nikol PaÅŸinyan’Ä±n erken seçimlere gidilmesi için baÅŸbakanlÄ±k görevinden istifa etmesinin ardÄ±ndan parlamentoda yapÄ±lan seçimlerin ikinci turunda da baÅŸbakan seçilemedi.

Mevcut yasalara göre Ermenistan Parlamentosu daÄŸÄ±lacak ve milletvekili seçimleri, parlamento daÄŸÄ±ldÄ±ktan sonra en erken 30, en geç 45 gün sonra yapÄ±lacak.

BaÅŸbakan PaÅŸinyan, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, milletvekili seçimlerinin 9 AralÄ±k’ta yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

BaÅŸbakanlÄ±k görevini ise PaÅŸinyan, seçimlere kadar sürdürecek.

Ermenistan’da nisan ayÄ± sonunda taraftarlarÄ± ile baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± gösteriler sayesinde hükümeti istifa ettirip baÅŸbakanlÄ±k koltuÄŸuna oturan Nikol PaÅŸinyan, ülkede bir an önce erken seçimlere gidilmesini istiyordu.

Geçen ay parlamentoda erken seçim kararÄ± alÄ±nmasÄ±nÄ± engellemek için muhalif partilerin bir araya gelerek yasa çÄ±karmasÄ± üzerine PaÅŸinyan, 16 Ekim’de baÅŸbakanlÄ±k görevinden istifa ederek erken seçimin yolunu açmÄ±ÅŸtÄ±.

Bir süre önce PaÅŸinyan, ABD Ulusal Güvenlik DanÄ±ÅŸmanÄ± John Bolton’un Erivan ziyaretinde ABD ile gelecekte yakÄ±n iliÅŸki kurma sinyali vermiÅŸ, “Yeni seviyede Ermenistan-ABD iliÅŸkilerini güçlendirmek için gerçek bir ÅŸansa sahip olduÄŸumuzu düÅŸünüyoruz, bu ÅŸansÄ± kullanmaya hazÄ±rÄ±z” ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. Bolton ise, Ermenistan ile iliÅŸkilerin ABD için stratejik önem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti. (Erivan/AA)

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