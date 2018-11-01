BankacÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nde Ã¶denen faiz 100 milyar, faiz geliri 200 milyar

BankacÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼ eylÃ¼l sonu itibarÄ±yla mevduata 98 milyar 678 milyon liralÄ±k faiz Ã¶derken 203 milyar 632 milyon lira faiz geliri elde etti.

BankacÄ±lÄ±k sektörü eylül sonu itibarÄ±yla mevduata 98 milyar 678 milyon liralÄ±k faiz öderken, kullandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± kredilerden de 203 milyar 632 milyon lira faiz geliri elde etti.

Sektörünün toplam faiz gideri, bu yÄ±lÄ±n 9 ayÄ±nda 2017’nin aynÄ± dönemine göre yüzde 55,2 artarak 148 milyar 121 milyon liraya yükseldi. AynÄ± dönemde bankalarÄ±n mevduata verdiÄŸi faiz tutarÄ± yüzde 48 artÄ±ÅŸla 98 milyar 678 milyon liraya ulaÅŸtÄ±. Bu rakam 2017’nin eylül sonunda 66 milyar 691 milyon lira düzeyinde bulunuyordu.

Bankalar geçen bir yÄ±llÄ±k dönemde mevduata 31 milyar 987 milyon lira daha fazla faiz ödediÄŸini ortaya koydu. Öte yandan sektörün toplam faiz giderlerinin yüzde 66,6’sÄ± mevduata verilen faizlerden oluÅŸtu.

BankalarÄ±n elde ettiÄŸi toplam faiz geliri eylülde sonunda 2017’nin aynÄ± dönemine göre yüzde 44 artarak 177 milyar 635 milyon liradan, 255 milyar 766 milyar liraya yükseldi. Söz konusu gelirlere en büyük katkÄ± kredilerden alÄ±nan faizlerden geldi.

Böylece bankalar yÄ±lÄ±n ocak-eylül döneminde kredilerden 203 milyar 632 milyon lira faiz geliri saÄŸladÄ±.

Söz konusu gelirin 41 milyar 636 milyon lirasÄ± tüketici kredilerinden, 7 milyar 754 milyon lirasÄ± kredi kartlarÄ±ndan, 27 milyar 165 milyon lirasÄ± taksitli ticari kredilerden ve 127 milyar 78 milyon lirasÄ± diÄŸer kredilerden alÄ±nan faizlerden oluÅŸtu.

NET FAÄ°Z GELÄ°RÄ° 110 MÄ°LYAR LÄ°RAYA DAYANDI

BankacÄ±lÄ±k sektörünün eylül sonunda faiz giderlerinin faiz gelirinin altÄ±nda kalmasÄ± ile net faiz geliri 107 milyar 645 milyon lira düzeyinde gerçekleÅŸti.

Sektörün net faiz gelirleri geçen yÄ±lÄ±n eylül sonunda 82 milyar 178 milyon lira seviyesinde gerçekleÅŸmiÅŸti. Bu da 2018’in eylül sonunda, geçen yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine kÄ±yasla net faiz gelirlerinde yüzde 31’lik artÄ±ÅŸ elde edildiÄŸini ortaya koydu. (Ä°stanbul/AA)

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