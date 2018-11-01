Kürtçeye yönelik talepler BM gündemine kadar taşınacak

Kürtçenin eğitim dili ve resmi dil olması talebiyle 9 Kürt partisinin oluşturduğu “Kürt Dili Platformu” taleplerini BM gündemine taşıyacak.

Kürtçenin eğitim dili ve resmi dil olması talebiyle 9 Kürt partisinin oluşturduğu “Kürt Dili Platformu”, başlattıkları kampanya kapsamında taleplerini Birleşmiş Milletlerin (BM) gündemine kadar taşıyacak.

Kürtçeye dönük asimilasyon politikalarına karşı bir araya gelen Halkların Demokratik Partisi (HDP), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Özgürlük ve Sosyalizm Partisi (ÖSP), Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK), Kürdistan Demokrat Partisi- Bakur (KDP-B), Kürdistan Demokrat Partisi-Türkiye (KDP-T), Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), İnsan ve Özgürlük Partisi ile Azadi İnisiyatifi’nden oluşan 9 Kürt partisi, “Kürt Dili Platformu” oluşturup bir kampanya başlattı.

MA’dan Lezgin Akdeniz’in haberine göre; “Bugün anadilimiz yarın milletimiz” sloganıyla Kürtçenin eğitim dili ve resmi dil olması talebiyle başlatılan kampanya kapsamında 10-11 Kasım’da Diyarbakır’da bir çalıştay düzenleyecek olan partiler, yol haritalarını belirleyecek.

Düzenlenecek çalıştayla Kürtçenin eğitim dili ve resmi dil olarak kabul edilmesi için 3 ayaklı bir strateji izlenecek. Bu stratejinin ilk ayağını, Kürt siyasi partilerinin belirlenen talepleri gündemlerine alıp, bu konuda oluşturacakları kamuoyu ile Kürtçenin resmi dil kabul edilmesi ve eğitim dili olmasını bir toplumsal talebe dönüştürmesi oluşturuyor. İkinci ayağında, hükümet ve bürokrasi nezdinde girişimlerde bulunarak bu taleplerin iletilmesi yer alıyor. Stratejinin üçüncü ayağını ise, Türkiye’nin taraf olduğu anlaşma ve sözleşmeler dikkate alınarak, konunun Birleşmiş Milletler (BM) gündemine taşınması oluşturacak.

Konu, “insan hakkı ihlali”, “azınlık hakkı ihlali”, “çocuk hakları sözleşmesinin ihlali” başlıkları altında BM gündemine taşınacak.

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) daha önce Kürtçenin Kırmanckî (Zazaca) lehçesini “Tehlike Altındaki Diller Atlası”na almasından hareketle UNESCO’nun bir bütünen Kürtçe için harekete geçirilmesi hedefleniyor.

‘ANA DİLLERİNDE EĞİTİM DEVLETİN GÖREVİDİR’

Oluşturulan Kürt Dili Platformu’nda yer alan Azadi Hareketi’nin Siyasi İşler Sorumlusu Avukat Sıtkı Zilan, devletin Kürt siyaseti üzerindeki baskısı karşısında 9 Kürt partisinin bir araya gelmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

ÖSP Genel Başkanı Sinan Çiftyürek de, “Sabah akşam Cumhurbaşkanı ‘Asimilasyon bitti’ diye propaganda yapıyor, kalkıp da dil kampanyası, dille ilgili yapacağımız bir çalışma engellenirse o zaman diyecek bir şey kalmıyor” dedi.

Anadilin önemini, “Dil insanın var oluşudur, bir milletin var oluşudur” sözleriyle tanımlayan İnsan ve Özgürlük Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sedat Doğan ise, “Ben ve benim kuşağım okula başlamadan önce Kürtçe dışında başka dil bilmezdik. Annem ve babam hala Türkçe bilmezler, ama benim çocuklarım şimdi Kürtçe bilmiyor. Annem, babam ve çocuklarım arasında tercümanlık yapıyorum. Bu benim görevim değildir, bu devletin görevidir. Ben bu devlete vergi ödüyorum. Ona karşı mükellef olduğum sorumluluklarımı yerine getiriyorum. Devletin de bana karşı sorumlulukları var. O sorumluluklardan biri de çocuklarımın ana dillerinde eğitim görmesidir” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

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