ABD'den KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n cenazesi iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n cesedinin defin iÃ§in ailesine verilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n cesedinin yerinin tespit edilmesi çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Cesedin defin için ailesine verilmesi gerektiÄŸini belirten ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, ABD'nin sadece Suudi gazeteci KaÅŸÄ±kçÄ±'yÄ± öldürenleri deÄŸil, cinayetle iliÅŸkili kiÅŸileri de sorumlu tutacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

BM KAÅžIKÇI ÇAÄžRISINI YÄ°NELEDÄ°

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ä°nsan HaklarÄ± Yüksek KomiserliÄŸi (OHCHR), KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesine iliÅŸkin açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Suudi Arabistan'a yapÄ±lan “KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n cesedinin nerede olduÄŸunun açÄ±klanmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ±n” hala geçerliliÄŸini koruduÄŸunu bildirdi.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ölümüne iliÅŸkin açÄ±klamasÄ±ndan sonra AA muhabirinin sorusunu yanÄ±tlayan OHCHR Sözcüsü Rupert Colville, KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinin aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± için ‘tarafsÄ±z ve baÄŸÄ±msÄ±z’ soruÅŸturma çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±.

Sözcü Colville, BM Ä°nsan HaklarÄ± Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in, Suudi Arabistan'a, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n cesedinin yerinin açÄ±klanmasÄ± ve soruÅŸturmaya uluslararasÄ± baÄŸÄ±msÄ±z uzmanlarÄ±n da dahil edilmesi çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunduÄŸunu ve bu çaÄŸrÄ±nÄ±n hala geçerli olduÄŸunu belirterek “AçÄ±kçasÄ±, saÄŸlam ve kanÄ±tlarla desteklenmiÅŸ bilgilere sahip olduktan sonra dava hakkÄ±nda daha fazla yorum yapabiliriz” ifadesini kullandÄ±.

‘SUÇLULAR HESAP VERMELÄ°’

BM Ä°nsan HaklarÄ± Yüksek Komiseri Bachelet, salÄ± günü yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesinin ‘baÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z’ bir ÅŸekilde soruÅŸturulmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çizerek cinayete karÄ±ÅŸanlarÄ±n hesap vermesi gerektiÄŸini vurgulamÄ±ÅŸtÄ±.

AF ÖRGÜTÜ: KAÅžIKÇI'NIN CESEDÄ°NÄ°N YERÄ°NÄ° AÇIKLAYIN

UluslararasÄ± Af Örgütü (UAÖ), Suudi Arabistan makamlarÄ±na, ‘gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n cesedinin yerini derhal açÄ±klama’ çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

UAÖ OrtadoÄŸu ve Kuzey Afrika Bölge Sorumlusu Muhammed Ebu Necile, KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetiyle ilgili Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klama üzerine AA muhabirine deÄŸerlendirmelerde bulundu.

KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul'daki BaÅŸkonsolosluÄŸu'na girdikten sonra boÄŸularak öldürülmesi ve cesedinin parçalanarak yok edilmesini ‘korkunç bir olay’ olarak niteleyen Ebu Necile, “Türk hükümetine, BirleÅŸmiÅŸ Milletler'den (BM) baÄŸÄ±msÄ±z bir soruÅŸturma talebinde bulunmasÄ± ve rütbeleri ne olursa olsun suçlularÄ±n adalete teslim edilmesini isteme” çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Ebu Necile, Türkiye ve Suudi Arabistan baÅŸta olmak üzere BM üyesi tüm dünya ülkelerinin tam bir iÅŸ birliÄŸi içinde KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ±nda nelerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya çÄ±karacak soruÅŸturma için BM'ye destek vermeleri gerektiÄŸini söyleyen Ebu Necile, Suudi Arabistan makamlarÄ±ndan da “KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n cesedinin yerini baÄŸÄ±msÄ±z otopsi iÅŸlemlerinin yapÄ±lmasÄ± için derhal açÄ±klamasÄ±nÄ±” istedi.

UluslararasÄ± toplumu da Suudi Arabistan'Ä±n ihlalleri karÅŸÄ±sÄ±nda acil olarak harekete geçme ve KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ±nÄ± basite almama veya ertelememeye çaÄŸÄ±ran Ebu Necile, “Suudi Arabistan'Ä±n, insan haklarÄ± ihlallerinin yanÄ± sÄ±ra hukuk dÄ±ÅŸÄ± idamlar ve barÄ±ÅŸçÄ±l muhaliflere yönelik keyfi tutuklamalarla, Yemen'de iÅŸlediÄŸi sistematik ihlallerle dolu bir sicili var” ifadelerini kullandÄ±.

UAÖ sorumlusu, gazeteci KaÅŸÄ±kçÄ±'dan haber alÄ±namadÄ±ÄŸÄ± ilk günlerden bu yana ‘Bunun hukuk dÄ±ÅŸÄ±, acÄ± ve tehlikeli bir suikast olduÄŸuna’ dikkat çektiklerini belirterek, cinayetin tüm detaylarÄ±yla aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± ve makamlarÄ± ne olursa olsun suçlulardan hesap sorulmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. (AA)

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Adalet BakanÄ± Abdulhamit GÃ¼l: SorularÄ±mÄ±za yanÄ±t alamadÄ±k

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 KasÄ±m 2018 22:36

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