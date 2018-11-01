Brunson hakkÄ±nda gerekÃ§eli karar: Casus deÄŸil

Rahip Brunsonâ€™la ilgili gerekÃ§eli karar aÃ§Ä±klandÄ±. Karardaâ€˜siyasal ve askeri casuslukâ€™ suÃ§lamasÄ±na iliÅŸkin yeterli delil bulunmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ä°zmir’de, ‘FETÖ’ ile PKK adÄ±na suç iÅŸlediÄŸi ve casusluk yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 3 yÄ±l 1 ay 15 gün hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lan ABD’li Rahip Andrew Brunson’la ilgili gerekçeli karar açÄ±klandÄ±. 124 sayfalÄ±k gerekçeli kararda Brunson’Ä±n 2 yÄ±ldan fazla tutuklu kalmasÄ±na gerekçe gösterilen ‘Siyasal ve askeri casusluk’ suçlamasÄ±na iliÅŸkin yeterli delil bulunmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Kararda Brunson’Ä±n “kazan kazan” prensibiyle hareket ederek ‘FETÖ’ ile iÅŸbirliÄŸi içerisinde olduÄŸu, örgütün hiyerarÅŸisinde yer almadÄ±ÄŸÄ± ancak örgüte yardÄ±m ettiÄŸi öne sürüldü.

Brunson’un, çok sayÄ±da ‘FETÖ’ mensubuyla baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸu öne sürülen kararda, “TBMM’ye karÅŸÄ± gerçekleÅŸtirilmiÅŸ bir darbe giriÅŸiminin baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ±ndan ortaya çÄ±kan sonucu ‘tek adam’ yönetimine doÄŸru bir hÄ±z kazanma olarak deÄŸerlendirildiÄŸi her türlü izahtan yoksundur” denildi.

Brunson, Ä°zmir’de 2 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n bir süre tutuklu kalmÄ±ÅŸ, ABD ile yaplan pazarlÄ±klar sonrasÄ±nda ev hapsine alÄ±nmÄ±ÅŸ, birkaç ay sonra da serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Rahip Brunson’un ev hapsinde tutulmasÄ± Türkiye ile ABD arasÄ±nda büyük bir siyasi krize neden olmuÅŸ, ABD Türkiye’ye bir dizi yaptÄ±rÄ±m uygulamaya karar vermiÅŸti.

Birkaç hafta önce ev hapsine son verilen Brunson aynÄ± gün ABD’ye dönmüÅŸtü. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 KasÄ±m 2018 16:45

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