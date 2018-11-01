Ä°ki kadÄ±n silahlÄ± saldÄ±rÄ±larda katledildi!

Kayseri ve Konyaâ€™da iki kadÄ±n erkekler tarafÄ±ndan silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±, hayatÄ±nÄ± kaybetti.

KadÄ±n cinayetleri artarken Kayseri ve Konya'da iki kadÄ±n daha katledildi.

Kayseri’de Emine A. isimli kadÄ±n, hakkÄ±nda uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± bulunan ve boÅŸanma aÅŸamasÄ±nda olduÄŸu erkek tarafÄ±ndan öldürüldü. HakkÄ±nda uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± bulunan Levent A., boÅŸanma aÅŸamasÄ±nda olduÄŸu Emine A. ile bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde buluÅŸtu. Emine A., bir süre sonra Levent A.’nÄ±n silahlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±.

DHA’da yer alan habere göre Emine A. olay yerine gelen 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardÄ±ndan, ambulansla Erciyes Üniversitesi TÄ±p Fakültesi Hastanesi’ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Vücuduna 7 kurÅŸun isabet ettiÄŸi belirlenen ve hemen ameliyata alÄ±nan Emine A., yapÄ±lan tüm müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Levent A. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

YÄ°NE KISKANÇLIK BAHANESÄ°!

Konya’da da Mesut BabayiÄŸit (35), eÄŸlence mekanÄ±nda çalÄ±ÅŸan 1 yÄ±llÄ±k eÅŸi Hanife BabayiÄŸit'i (24) iÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸÄ± araziye götürüp tüfekle vurduktan sonra aÄŸÄ±r yaralÄ± halde hastaneye bÄ±rakarak kaçtÄ±. Burada ilk müdahalesi yapÄ±lan Hanife BabayiÄŸit, ambulansla Konya EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine sevk edildi.

Son sözlerinde kendisini eÅŸinin vurduÄŸunu söyleyen Hanife BabayiÄŸit, yapÄ±lan tüm müdahalelere karÅŸÄ±n kurtarÄ±lamadÄ±. Olayla ilgili çalÄ±ÅŸma baÅŸlatan AsayiÅŸ Åžubesi Cinayet Büro AmirliÄŸi ekipleri, Mesut BabayiÄŸit'i kÄ±sa sürede yakaladÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nan BabayiÄŸit'in suç aleti tüfeÄŸi ise merkez Meram ilçesinde bulunan ailesinin evinin bahçesine sakladÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.

Mesut BabayiÄŸit polisteki ifadesinde, kadÄ±n cinayetlerinde erkeklerin öne sürdüÄŸü bahaneleri tekrarladÄ±, “EÅŸimin eÄŸlence merkezinde çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± istemiyordum. EtrafÄ±nda erkekler olmasÄ± nedeniyle onu kÄ±skanÄ±yordum.” dedi. Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen Mesut BabayiÄŸit, 'kasten insan öldürme' suçundan çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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