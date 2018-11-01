Googleâ€™da dÃ¼nya Ã§apÄ±nda iÅŸ bÄ±rakma eylemi

Google Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, kadÄ±n Ã§alÄ±ÅŸanlara dÃ¶nÃ¼k yaÅŸanan tacizleri iÅŸ bÄ±rakarak protesto etti: Masamda deÄŸilim Ã§Ã¼nkÃ¼ cinsel tacizi protesto ediyorum.

Google çalÄ±ÅŸanlarÄ±, ÅŸirketin kadÄ±n meslektaÅŸlarÄ±na muamelesini protesto için dünya genelinde iÅŸ bÄ±raktÄ±. ÇalÄ±ÅŸanlar, ÅŸirketin cinsel taciz iddialarÄ±nÄ± ele alÄ±ÅŸ biçimini deÄŸiÅŸtirmesini, dava açma haklarÄ±nÄ± engelleyebilecek ‘zorunlu hakemlik’ uygulamasÄ±na son verilmesini talep ediyor.

BBC’de yer alan habere göre iÅŸ bÄ±rakma eyleminde çalÄ±ÅŸanlar masalarÄ±na “Masamda deÄŸilim, çünkü diÄŸer Google ve yüklenici firma çalÄ±ÅŸanlarÄ±yla cinsel taciz, suistimal, ÅŸeffaflÄ±k eksikliÄŸi ve herkese uygun olmayan bir iÅŸyeri kültürünü protesto için iÅŸ bÄ±rakma eylemi yapÄ±yor olacaÄŸÄ±m” yazÄ±lÄ± bir not bÄ±raktÄ±.

ÇALIÅžANLARIN TALEPLERÄ°

Åžirket çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n bazÄ± talepleri ÅŸöyle:

- Åžimdiki ve gelecekteki çalÄ±ÅŸanlar için, taciz ve ayrÄ±mcÄ±lÄ±k karÅŸÄ±sÄ±nda zorunlu hakemliÄŸe son verilmesi. (Zorunlu hakemlik, Silikon Vadisi çalÄ±ÅŸanlarÄ±n sözleÅŸmelerinde yaygÄ±n olarak kullanÄ±lan bir madde. Bu madde çalÄ±ÅŸanlarÄ±n talep ve anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±nÄ±n mahkeme yerine ÅŸirket içinde çözümünü öngörüyor.)

â– Ücret ve fÄ±rsat eÅŸitsizliÄŸinin sona erdirilmesi için adÄ±m atÄ±lmasÄ±.

â– Cinsel tacizlerle ilgili bir ÅŸeffaflÄ±k raporunun yayÄ±mlanmasÄ±.

â– Cinsel tacizlerin güvenli bir ÅŸekilde rapor edilmesini saÄŸlayacak bir sistemin kurulmasÄ±.

â– Yönetim Kurulu’nda çalÄ±ÅŸanlarÄ±n bir temsilcisinin bulunmasÄ±.

Google CEO’su Sundar Pichai, personelin eylem yapma hakkÄ±nÄ± desteklediÄŸini söyledi.

NE OLMUÅžTU?

Geçen hafta hakkÄ±nda cinsel taciz iddialarÄ± bulunan üst düzey bir yöneticinin ÅŸirketten ayrÄ±lÄ±rken 90 milyon dolar tazminat almasÄ± büyük öfkeye neden olmuÅŸtu. Google, Android mobil iÅŸletim sisteminin “yaratÄ±cÄ±sÄ±” olarak bilinen Andy Rubin hakkÄ±ndaki cinsel taciz iddiasÄ±nÄ± ‘inandÄ±rÄ±cÄ±’ bulduÄŸunu açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

SalÄ± günü de ÅŸirketin ‘X’ araÅŸtÄ±rma laboratuvarÄ±nÄ±n yöneticilerinden Richard DeVaul, hakkÄ±ndaki cinsel taciz iddialarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan istifa etmiÅŸti. DeVaul’un iÅŸ baÅŸvurusu yapan bir kadÄ±na sarkÄ±ntÄ±lÄ±k ettiÄŸi öne sürülüyor. DeVaul daha önce iddia için ‘muhakeme hatasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±’ söylemiÅŸti.

Pichai, ÅŸimdiye kadar hakkÄ±nda cinsel taciz iddialarÄ± bulunan 48 çalÄ±ÅŸanÄ±n iÅŸlerine tazminatsÄ±z son verildiÄŸini söyledi. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

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