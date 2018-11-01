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Kars ve Urfa'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlar iÃ§in gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resi uzatÄ±ldÄ±
Kars ve Urfaâ€™daki ev baskÄ±nlarÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n gÃ¶zaltÄ± sÃ¼releri uzatÄ±ldÄ±.
Kars’ta 26 Ekim tarihinde evlerine yapÄ±lan baskÄ±nla gözaltÄ±na alÄ±nan HDP eski milletvekili Åžafak ÖzanlÄ±, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Kars il EÅŸ BaÅŸkanÄ± Cengiz AnlÄ±, HDP Kars il EÅŸ BaÅŸkanÄ± Ekrem SavcÄ±, HDP Kars eski EÅŸ BaÅŸkanÄ± Cengiz TopbaÅŸlÄ± ve HDP Grup BaÅŸkanvekili Ayhan Bilgen’in danÄ±ÅŸmanÄ± Hayati MehmetoÄŸlu’nun gözaltÄ± süreleri 4 gün uzatÄ±ldÄ±.
Urfa Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yürütülen bir soruÅŸturma kapsamÄ±nda 28 Ekim tarihinde Urfa, Batman ve Mardin’in KÄ±zÄ±ltepe ilçesinde yapÄ±lan ev baskÄ±nlarÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan 10 kiÅŸinin gözaltÄ± süreleri de uzatÄ±ldÄ±.
Öte yandan Batman’da birçok eve yapÄ±lan baskÄ±nlarla birlikte 10’u aÅŸkÄ±n kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan operasyonun devam ettiÄŸi bildirildi. DBP Batman Belediye EÅŸ baÅŸkanÄ± Sabri Özdemir de evine yapÄ±lan baskÄ±nla gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sezai Temelli, gözaltÄ±lara tepki gösterdi. (HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 KasÄ±m 2018 17:04