DBP'den 'DÃ¼nya KobanÃª GÃ¼nÃ¼' aÃ§Ä±klamasÄ±: Rant devÅŸirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar

DBP DiyarbakÄ±r Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ± NaÅŸide Toprak, eÃ§im arifesinde iktidarÄ±n KobanÃª Ã¼zerinden siyasi rant devÅŸirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Dünya Kobanê gününün yÄ±l dönümünde yapÄ±lan basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda konuÅŸan DBP DiyarbakÄ±r Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ± NaÅŸide Toprak, seçim arifesinde iktidarÄ±n Kobanê üzerinden siyasi bir rant devÅŸirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

DBP ve HDP DiyarbakÄ±r Ä°l Örgütleri 1 KasÄ±m Dünya Kobanê Günü dolayÄ±sÄ±yla HDP il binasÄ± önünde basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. AçÄ±klamaya parti üye ve yöneticilerinin yanÄ± sÄ±ra HDP Milletvekilleri Musa FarisoÄŸullarÄ±, Dersim DaÄŸ, Remziye Tosun, Semra Güzel de katÄ±ldÄ±.

YapÄ±lan basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± okuyan DBP Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ± NaÅŸide Toprak, “YaklaÅŸan yerel seçimlerle birlikte içerde sÄ±kÄ±ÅŸan hükümet iktidarÄ±nÄ± kaybetmemek için seçim arifesinde ülkeyi yeni bir senaryoya sürüklemek ve buradan siyasi bir rant elde etmek için; Kobanê’yi üç günden beri top atÄ±ÅŸÄ±na tutmaktadÄ±r” dedi. IÅžÄ°D’in küresel ve bölgesel güçlerin de desteÄŸi ile kadÄ±n, çocuk, sivil demeden on binlerce kiÅŸiyi katlettiÄŸini hatÄ±rlatan Toprak, IÅžÄ°D’in Kobanê’de aldÄ±klarÄ± yenilgi ile gücünün adÄ±m adÄ±m gerilediÄŸini söyledi.

‘KOBANÊ DÄ°RENÄ°ÅžÄ° TARÄ°HTEKÄ° YERÄ°NÄ° ALDI’

Dünya Kobanê Günü’nün aralarÄ±nda Nobel BarÄ±ÅŸ Ödülü sahiplerinin, akademisyenlerin, aydÄ±nlarÄ±n, yazarlarÄ±n bulunduÄŸu binlerce kiÅŸinin çaÄŸrÄ±sÄ± ile ilan edildiÄŸini belirten Toprak, “Bu direniÅŸ, 21. YüzyÄ±lda barbarlarÄ± ve onlarÄ±n arkasÄ±ndaki tüm güçleri yenilgiye uÄŸratan direniÅŸ olarak tarihteki yerini almÄ±ÅŸtÄ±r. Hiçbir saldÄ±rÄ± ve karalama bu gerçeÄŸi karartmayacak, güneÅŸi balçÄ±kla sÄ±vamak isteyenlerin yarÄ±n tarih karÅŸÄ±sÄ±nda hiçbir hükmü kalmayacaktÄ±r” dedi.

EZÄ°LEN HAKLARIN VE Ä°NANÇLARIN GÜNÜ

Toprak’Ä±n ardÄ±ndan konuÅŸan HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Musa FarisoÄŸullarÄ±, il binalarÄ±ndaki polis ablukasÄ±na dikkat çekerek, HDP’nin siyasi bir parti olduÄŸunu ve kentte yüzde 70 oy aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek, biran önce bu uygulamadan vazgeçilmesi çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. Kobanê direniÅŸine dikkat çeken FarisoÄŸullarÄ± “Kobanê’de emsalsiz bir mücadele verildi. YaklaÅŸÄ±k iki ay boyunca IÅžÄ°D çeteleri ve onlarÄ±n iÅŸbirlikçileri tarafÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k iki ay etrafÄ± çevrildi. Ama Kobanê halklarÄ±nÄ±n ve RojavalÄ± devrimcilerin mücadelesi bu iÅŸbirlikçiliÄŸi yendi. 1 KasÄ±m Dünya Kobanê Günü bütün ezilen halklara ve inançlara kutlu olsun” dedi.

HDP: SURÄ°YE’NÄ°N BARIÅžA Ä°HTÄ°YACI VAR

HDP Genel Merkezi Kobanê günü dolayÄ±sÄ±yla yazÄ±lÄ± açÄ±klama yaptÄ±. AçÄ±klamada, “Suriye halklarÄ±nÄ±n hiçbir farklÄ±lÄ±ÄŸÄ± dÄ±ÅŸlamadan, barÄ±ÅŸa ve huzura, demokratik yeniden inÅŸaya ihtiyacÄ± vardÄ±r. Yeni dönemin, bütün taraflarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± bir zeminde müzakerelerle ÅŸekillenmesi, silahlÄ± deÄŸil siyasi ve diplomatik çözümün gündeme damgasÄ±nÄ± varmasÄ± ÅŸarttÄ±r. FÄ±rat’Ä±n doÄŸusunu hedef alanlar, Suriye’de iç savaÅŸ günlerinin geride bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± deÄŸil, çatÄ±ÅŸmanÄ±n ve savaÅŸÄ±n sürdürülmesinin adÄ±mlarÄ±nÄ± atmaktadÄ±r” denildi.

‘KARANLIÄžA KARÅžI DAYANIÅžMA GÜNÜ'

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) KadÄ±n Meclisi, 1 KasÄ±m Dünya Kobanê Günü dolayÄ±sÄ±yla yazÄ±lÄ± açÄ±klama yayÄ±mladÄ±. “1 KasÄ±m Dünya Kobanê ile DayanÄ±ÅŸma Günü, tüm dünyada IÅžÄ°D vahÅŸetine karÅŸÄ± bir sembol haline gelen Kobanê ile dayanÄ±ÅŸmayÄ± büyütmenin günüdür" denilen açÄ±klamada, "OrtadoÄŸu baÅŸta olmak üzere tüm dünyada yükselen erkek gericiliÄŸine ve ördüÄŸü korku duvarlarÄ±na karÅŸÄ± cesareti kuÅŸanan ve tarihi direniÅŸiyle karanlÄ±ÄŸÄ± aydÄ±nlatan kadÄ±nlarla dayanÄ±ÅŸmanÄ±n günüdür” denildi.

DTK: IÅžÄ°D’E YÖNELÄ°K BÜYÜK DÄ°RENÄ°Åž GÖSTERÄ°LDÄ°

Kobanê gününe dair Demokratik Toplum Kongresi yazÄ±lÄ± açÄ±klama yaptÄ±. IÅžÄ°D’in Kobanê’ye saldÄ±rarak Rojava Devriminin ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n hedeflendiÄŸi belirtilen açÄ±klamada, “BaÅŸta Kürtler olmak üzere kapitalist sömürgeci güçlere karÅŸÄ± direnen bütün halklar, doÄŸa, insanlÄ±k ve tarih düÅŸmanÄ± DAÄ°Åž çetelerine karÅŸÄ± büyük bir direniÅŸ göstererek, Kobanê’yi canlarÄ± pahasÄ±na korudular” dedi. Rojava’da, halklarÄ±n birlikte yaÅŸama koÅŸullarÄ±nÄ±n yaratÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edilen açÄ±klamada, Kobanê’ye yönelik saldÄ±rÄ±larÄ±n yeniden canlandÄ±rÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtildi.

ENVER MÜSLÄ°M: KOBANÊ Ä°NSANLIK ZAFERÄ°DÄ°R

Kobanê günü dolaysÄ±yla Hawar Haber AjansÄ±’na (ANHA) konuÅŸan Kobanê Kantonu Meclisi EÅŸ BaÅŸkanÄ± Enver Müslim, Kürt halkÄ±nÄ±n Kobanê sÄ±nÄ±rÄ±nda etten duvar örerek IÅžÄ°D’in Kobanê ‘ye girmesini engellediÄŸini dile getirerek, IÅžÄ°D’in Kobanê’de yenilmesinde büyük rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Kobanê ve Kuzey Suriye’de halklarÄ±n birlikteliÄŸine dikkat çeken Müslim, ÅŸöyle dedi: “Tüm dünya halklarÄ± artÄ±k gözlerini açmalÄ± ve Kuzey Suriye’de hayat bulan demokratik projeyi görmeli. Dünya kamuoyu her daim ezilenlerin yanÄ±nda durmalÄ± ve egemenlere boyun eÄŸmemelidir. Kobanê zaferi insanlÄ±k zaferidir.” (DiyarbakÄ±r/EVRENSEL)

KOBANÊ’DE YÜRÜYÜÅž YAPILDI

Kobanê için Ä°stanbul, Ankara, Ä°zmir, Adana, Urfa, Mardin, Malatya, Dersim, Van olmak üzere birçok kentte basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±.

Kobanêliler 1 KasÄ±m Dünya Kobanê Günü’nün yÄ±ldönümünde alanlara çÄ±ktÄ±. SabahÄ±n erken saatlerinde Özgür KadÄ±n MeydanÄ±’nda biraraya gelen binlerce kiÅŸi burada oluÅŸturduÄŸu kortejler ile yürüyüÅŸe geçti. Kanton genelinde fÄ±rÄ±n ve eczaneler dÄ±ÅŸÄ±nda tüm esnaf kepenk kapattÄ±. 7’den 70’e Kobanêlilerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yürüyüÅŸ güzergahÄ±nda, kimi yurttaÅŸlar da iÅŸlerini bÄ±rakarak destek verdi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 KasÄ±m 2018 17:22

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