AKPâ€™de adaylar aralÄ±k ayÄ±na kadar netleÅŸmiÅŸ olacak

AKP Yerel YÃ¶netimlerden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Ã–zhaseki: AralÄ±k ayÄ±na kadar tÃ¼m adaylar belirlenecek.

AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Özhaseki, yerel seçimlere iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulundu. AralÄ±k ayÄ±na kadar tüm adaylarÄ±n belirleneceÄŸini belirten Özhaseki Gökçek’in adaylÄ±k konusunda kendisine “Ben AK Partiliyim, AK Parti’nin emrindeyim. Beyefendi ne derse emrindeyim” dediÄŸini iddia etti.

CNN Türk’te açÄ±klamalarda bulunan Özhaseki, Gökçek ortak aday olur mu sorusuna ise “AK Parti olarak yeni adaylar arÄ±yoruz. Öyle bir ortamda kimseye ne bir kapÄ± kapatÄ±lÄ±r, ne de kapÄ± açabilirim” yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

Bugün yapÄ±lacak MKYK’ye dikkat çeken Özhaseki, “CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n da onayÄ±yla bu süreç netleÅŸecek. Çok geciktirmeyi düÅŸünmüyoruz, tahminime göre AralÄ±k ayÄ±na kadar bütün adaylarÄ±mÄ±z belli olacaktÄ±r. Genel olarak milletvekili arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±, belediye baÅŸkanÄ± adayÄ± olarak düÅŸünmüyoruz”dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 KasÄ±m 2018 17:04

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