TESK: Elektrik ve doÄŸal gaz fiyatlarÄ±nda indirime gidilmeli

TESK Genel BaÅŸkanÄ± Bendevi PalandÃ¶ken, yÄ±l baÅŸÄ±ndan bu yana elektrik ve doÄŸalgaz fiyatlarÄ±na sÃ¼rekli zam yapÄ±lmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi.

YÄ±lbaÅŸÄ±ndan bu yana elektrik ve doÄŸal gaza yapÄ±lan zamlarÄ±n dar gelirli vatandaÅŸlar ile esnafÄ±n belini büktüÄŸünü belirten Türkiye Esnaf ve SanatkarlarÄ± Konfederasyonu (TESK) Genel BaÅŸkanÄ± Bendevi Palandöken, enerji fiyatlarÄ±nda indirim talep etti.

BOTAÅž tarafÄ±ndan elektrik üreticilerine satÄ±lan doÄŸal gazda yüzde 9 indirime gidilmesinin olumlu olduÄŸunu belirten Palandöken, “Ancak üreticilere saÄŸlanan bu indirim tüketiciye de yansÄ±tÄ±lmalÄ±. Döviz maliyetlerindeki artÄ±ÅŸtan dolayÄ± enerji kalemlerine yapÄ±lan zamlar, baÅŸta dar gelirli vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z olmak üzere esnaf ve sanatkarÄ±mÄ±z ile üretici konumundaki sanayicileri olumsuz etkiliyor. Dövizin düÅŸüÅŸe geçtiÄŸi bu dönemde, kÄ±ÅŸÄ±n daha da zor geçmemesi için elektrik ve doÄŸal gaz fiyatlarÄ±nda indirime gidilmeli” yorumunda bulundu.

YILBAÅžINDAN BU YANA ZAM YAÄžDI!

Konutlar ile ticarethanelerde kullanÄ±lan elektrik ve doÄŸal gaz fiyatlarÄ±nda indirime gidilmesi talebinde bulunan TESK BaÅŸkanÄ± Palandöken yapÄ±lan zamlarÄ± hatÄ±rlattÄ±: “YÄ±lbaÅŸÄ±ndan bu yana elektriÄŸe 5 kez, doÄŸal gaza ise 4 kez zam yapÄ±ldÄ±. Ocak, Nisan, AÄŸustos, Eylül ve Ekim aylarÄ±nda yapÄ±lan zamlarla birlikte elektrik fiyatlarÄ± konutta yüzde 45, sanayide ise yüzde 71.5 oranÄ±nda zamlandÄ±. DoÄŸal gaza ise Nisan, AÄŸustos, Eylül ve Ekim aylarÄ±nda 4 kez zam geldi. YapÄ±lan son zamlarla birlikte doÄŸal gaz fiyatlarÄ± konutta yüzde 29.5, sanayide ise yüzde 69 oranÄ±nda arttÄ±. Döviz maliyetleri artÄ±nca enerji kalemlerinde zam üstüne zam geldi. Åžimdi döviz kurlarÄ±nÄ±n önceki aylara göre düÅŸüÅŸ eÄŸilimi gösterdiÄŸi dönemde elektrik ve doÄŸal gaz fiyatlarÄ±nda indirime gidilmeli” diye konuÅŸtu.

HEM VATANDAÅž RAHATLASIN, HEM ENFLASYON DÜÅžSÜN

EsnafÄ±n en önemli maliyet unsurlarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda elektrik ve doÄŸal gazÄ±n geldiÄŸini söyleyen Palandöken, “Maliyetlerin her geçen gün artmasÄ± ile esnaf ve sanatkarÄ±mÄ±z ayakta kalmakta zorluk çekiyor. Dolar kuru 7.21 seviyesine çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nda elektrik ve doÄŸal gaza üst üste zam yapÄ±ldÄ±. Ancak ÅŸimdi dolar kuru 5.50 seviyesinin de altÄ±nda seyrediyor. Enflasyonla topyekun mücadele ettiÄŸimiz bu günlerde elektrik ve doÄŸal gaza indirim yapÄ±lÄ±rsa esnafÄ±mÄ±z baÅŸta olmak üzere tüm kesimler rahat bir nefes alÄ±r. Özellikle enerji gibi çok yoÄŸun bir ÅŸekilde girdi olarak kullanÄ±lan lokomotif ürünlere yapÄ±lan indirimler, diÄŸer ürünlerin fiyatÄ±na da indirim olarak yansÄ±r. Öte yandan dar gelirli vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z da elektrik ve doÄŸal gaz faturalarÄ±nÄ± öderken bu kadar güçlük çekmemiÅŸ olur. YapÄ±lan indirim hem vatandaÅŸÄ± rahatlatÄ±r hem de enflasyonun düÅŸmesini saÄŸlar” ÅŸeklinde konuÅŸtu. (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

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