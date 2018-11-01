KarabÃ¼kâ€™te Ã¼cretlerini alamayan iÅŸÃ§iler iÅŸ bÄ±raktÄ±

KarabÃ¼kâ€™Ã¼n Safranbolu ilÃ§esinde, yol yapÄ±mÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan ve 4 aydÄ±r Ã¼cretlerini alamadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen taÅŸeron firma iÅŸÃ§ileri iÅŸ bÄ±raktÄ±.

Karabük- BartÄ±n karayolu yapÄ±mÄ±nda çalÄ±ÅŸan taÅŸeron firma iÅŸçisi yaklaÅŸÄ±k 30 kiÅŸi 4 aydÄ±r ücretlerini alamadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek iÅŸ bÄ±raktÄ±. YapÄ±mÄ± devam eden yolun BeÅŸtepeler mevkiinde, duruma tepki gösteren iÅŸçiler ile ÅŸantiye ÅŸefi Kemal Özkan arasÄ±nda kÄ±sa süreli gerginlik yaÅŸandÄ±. Kemal Özkan, firma sorumlusunu aradÄ±ÄŸÄ± cep telefonunun hoparlörünü açarak iÅŸçilerin, ücretlerinin ne zaman ödeneceÄŸini duymak istediÄŸini söyledi. Firma sorumlusu tahsilat yapÄ±lÄ±r yapÄ±lmaz iÅŸçilere paralarÄ±nÄ±n ödeneceÄŸini söyledi. Ä°ÅŸçilerden Ümit BahadÄ±r telefonun diÄŸer ucundaki firma yetkilisine, “Ä°çimizde evli olan var. ÇocuÄŸu yeni dünyaya gelenler var. Sadece kendi haklarÄ±nÄ± istiyorlar. En azÄ±ndan, Allah rÄ±zasÄ± için elinizi vicdanÄ±nÄ±za koyarak sadece bir gün verin. O vermiÅŸ olduÄŸunuz belirli günde arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n o haklarÄ±, alÄ±n teri parasÄ± ellerine geçsin. Biz bunu istiyoruz” diye konuÅŸtu.

YapÄ±lan görüÅŸmelerin ardÄ±ndan iÅŸçiler daÄŸÄ±ldÄ±. (Karabük/DHA)

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