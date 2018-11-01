KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: Krizin faturasÄ±nÄ± yoksullar Ã¶dememeli

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸluâ€™dan kriz formÃ¼lÃ¼: Ã‡ok kazanan Ã§ok, az kazan az bedel Ã¶deyecek.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu Ankara’daki Türkiye EczacÄ±lÄ±k Kongresi’nde konuÅŸtu. Ekonomik krizin faturasÄ±nÄ± yoksullarÄ±n ödememesi gerektiÄŸini söyleyen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, “Ekonomik krize karÅŸÄ± milli bir duruÅŸ sergilenecekse herkes gelirine göre bedel ödemelidir. Çok kazanan çok, az kazan az bedel ödeyecek. Ancak bu ÅŸekilde gerçek anlamda bir milli duruÅŸ sergilenebilir” dedi.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ÅŸunlarÄ± söyledi: “Bizde aile yardÄ±mlarÄ± sigortasÄ± uygulanmÄ±yor. Önemi ÅŸu! Emeklilik yaÅŸÄ± 65 odu. 55 yaÅŸÄ±ndaki vatandaÅŸ iÅŸinden çÄ±karÄ±ldÄ±, emekliliÄŸe 10 yÄ±l var. Bir süre iÅŸsizlik sigortasÄ±ndan para alacak, sonra iÅŸ arayacak. ‘Sen yaÅŸlÄ±sÄ±n’ diyecek patron, ‘devlet ‘gençsin emeklik için’ diyecek. 65 yaÅŸÄ±na kadar bu vatandaÅŸ nasÄ±l geçinecek? Bu nedenle aile yardÄ±mlarÄ± sigortasÄ± çok önemli, bu ülkede ayrÄ±m yapmadan hiç kimse gelecek endiÅŸesi taÅŸÄ±mamalÄ±.

‘SOSYAL GÜVENLÄ°K SÄ°STEMÄ° AÇIK VERMEYE DEVAM EDÄ°YOR’

“Sosyal güvenlik sistemi açÄ±k vermeye devam ediyor” diyen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, “Neden büyüyor? Bunu her ÅŸeyden önce öÄŸrenme hakkÄ± eczacÄ±larÄ±n ve bunu sormalÄ±sÄ±nÄ±z. SaÄŸlÄ±klÄ± çözümler demokrasi ortamÄ±nda olur. Özgürce tartÄ±ÅŸma ortamÄ±nda doÄŸru yol bulunur. Bunun için hukukun üstünlüÄŸü, düÅŸünce özgürlüÄŸüne snÄ±rlama getirmeme, tarafsÄ±z yargÄ±, medyanÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±nmamasÄ± gerekiyor. Türkiye’nin bir çadÄ±r devletine dönüÅŸmemesi gerekiyor” ifadelerini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

www.evrensel.net