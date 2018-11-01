SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddete iliÅŸkin hazÄ±rlanan tasarÄ± komisyonda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼yor

SaÄŸlÄ±kta Åžiddet Yasa TasarÄ±sÄ±'nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ komisyon toplantÄ±sÄ± baÅŸladÄ±. SaÄŸlÄ±k emekÃ§ileri AKP'nin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± tasarÄ±ya tepki gÃ¶stermiÅŸti.

SaÄŸlÄ±kta yaÅŸanan ÅŸiddetin önlenmesi için hazÄ±rlanan yasa taslaÄŸÄ±nÄ±n komisyondaki görüÅŸmeleri baÅŸladÄ±. TBMM SaÄŸlÄ±k, Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Ä°ÅŸler Komisyonu, AK Parti Ordu Milletvekili Åženel YediyÄ±ldÄ±z baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±. ToplantÄ±da, SaÄŸlÄ±kla Ä°lgili BazÄ± Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifi'nin görüÅŸmelerine baÅŸlandÄ±.

Teklif sahibi olarak komisyona bilgi veren AKP Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, yeni sisteme göre bir kanun teklifini görüÅŸeceklerini söyledi. SaÄŸlÄ±k emekçilerin ÅŸiddetin kaynaÄŸÄ± olarak gösterdiÄŸi saÄŸlÄ±kta dönüÅŸüme övgülerde bulunan Demircan, teklifin saÄŸlÄ±kla ilgili pek çok kanunda iyileÅŸtirme, düzenleme, düzeltme ve geliÅŸtirmeler yapan bir çalÄ±ÅŸma olduÄŸunu ileri sürdü.

SAÄžLIK ÇALIÅžANLARINA ÅžÄ°DDET

SaÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±na dönük ÅŸiddeti anlayabilmenin mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden Demircan, “Bu atmakta olduÄŸumuz adÄ±mla, ÅŸiddeti uygulayan kiÅŸilerin, faillerin, emniyette deÄŸil de savcÄ±lÄ±ÄŸa götürüldükten sonra iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ± ÅŸeklinde bir düzenleme yapÄ±yoruz. Cezai müeyyidelerle ilgili kÄ±sÄ±mda Meclisimizin de elbette talepleri olacaktÄ±r. Ä°nÅŸallah önümüzdeki günlerde Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n TCK üzerinde yapacaÄŸÄ± çalÄ±ÅŸmalarda gündeme getirilmesi gerekiyor” dedi. Komisyonda teklifin görüÅŸmeleri devam ediyor.

Öte yandan yasa teklifi görüÅŸmelerinin saat 12.00'de TBMM SaÄŸlÄ±k, Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Ä°ÅŸler Komisyonu'nda görüÅŸüleceÄŸi duyuruldu. ToplantÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± saatte salona gelen milletvekilleri, komisyon saatinin 15.00'e ertelendiÄŸini öÄŸrendi. Vekiller, saat 15.00'te tekrar geldikleri salonda komisyon toplantÄ±sÄ±nÄ±n 16.00'ya ertelendiÄŸini öÄŸrenince tepki gösterdi. CHP'li ve HDP'li milletvekilleri, SaÄŸlÄ±kta Åžiddet Yasa TasarÄ±sÄ±'nÄ±n görüÅŸüleceÄŸi komisyon toplantÄ±sÄ± saatinin geçerli neden gösterilmeden sürekli ötelendiÄŸini söyledi. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Bu kadar önemli bir konu görüÅŸülecek; ama saat sürekli erteleniyor. Bu çocuk oyuncaÄŸÄ± mÄ±? Böyle bir ÅŸey olmaz” diyerek, salondan ayrÄ±ldÄ±.

SaÄŸlÄ±k emekçileri AKP tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan tasarÄ±ya tepki göstermiÅŸ ve nöbet eylemleri baÅŸlatacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 KasÄ±m 2018 17:42

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