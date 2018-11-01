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FotoÄŸraf: DHA
GÃ¼venlik ve DÄ±ÅŸ Politikalar Kurulu toplandÄ±
01 KasÄ±m 2018 16:06
GÃ¼venlik ve DÄ±ÅŸ Politikalar Kurulu ToplantÄ±sÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±ldÄ±. ToplantÄ± 2 saat 10 dakika sÃ¼rdÃ¼.
CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki Güvenlik ve DÄ±ÅŸ Politikalar Kurulu ToplantÄ±sÄ± Çankaya KöÅŸkü’nde yapÄ±ldÄ±. BasÄ±na kapalÄ± gerçekleÅŸtirilen toplantÄ± 2 saat 10 dakika sürdü.
GörüÅŸmenin ardÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, MÄ°T BaÅŸkanÄ± Hakan Fidan'Ä± kabul etti. Çankaya KöÅŸkü'nde basÄ±na kapalÄ± gerçekleÅŸen kabul, yarÄ±m saat sürdü. (Ankara/AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 KasÄ±m 2018 16:41
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