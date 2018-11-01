Ä°stismar sanÄ±ÄŸÄ±: Ailesinin yanÄ±na gÃ¶ndermesem burada olmayacaktÄ±m

Ankaraâ€™daki bir Ã§ocuk istismarÄ± davasÄ±nda ifade veren sanÄ±k tepki Ã§ekecek bir savunmada bulundu.

Burcu YILDIRIM

Ankara

Ankara'da 6 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± çocuk istismarÄ± davasÄ±nda suçunu kabul eden sanÄ±k S.A. “Suçlu olduÄŸumu kabul ediyorum ama çok da suçlu deÄŸilim. M.Åž'yi ailesinin yanÄ±na kendim göndermemiÅŸ olsaydÄ±m ÅŸu an burada olmayacaktÄ±m” dedi.

Ankara'nÄ±n Mamak ilçesinde 6 kiÅŸinin organize ettiÄŸi iddia edilen, 14 yaÅŸÄ±ndaki M.Åž.'ye uyuÅŸturucu verilerek istismar edilmesiyle ilgili davasÄ±nÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ± görüldü. Ankara 30. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görülen davada, sanÄ±klarla aynÄ± salonda olunca fenalaÅŸan M.Åž. dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±. M.Åž, ifadesini sanÄ±klar dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±karÄ±larak pedagog eÅŸliÄŸinde verdi. Ä°stismar suçuna yardÄ±m ettiÄŸi için tutuklu bulunan sanÄ±k Ä°.D., ilk duruÅŸmaya unuttuÄŸu için gelmediÄŸini söyleyerek ÅŸöyle konuÅŸtu:

“AracÄ±ma aldÄ±ÄŸÄ±m doÄŸrudur. Ä°ÅŸ için Sincan'a gidecektim. Benle geleceklerini ve gezmek istediklerini söylediler. Yolda bira aldÄ±lar. S.A., M.Åž'yi kÄ±z arkadaÅŸÄ± olarak tanÄ±ttÄ±. Sincan'a gidip geldik. Sonra Mamak'ta onlarÄ± geri bÄ±raktÄ±m. Sadece gezme amaçlÄ± aracÄ±ma bindiler. Daha önce M.Åž'yi cafede bir kez görmüÅŸtüm, tanÄ±mÄ±yorum” dedi.

Ä°stismarda bulunan sanÄ±k S.A.'nÄ±n kendi iÅŸlettiÄŸi ayakkabÄ± dükkanÄ±nda çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ä°.D., akÅŸam saat 9 civarÄ± dükkanÄ± kapamak için geldiÄŸinde S.A. ve M.Åž.'yi gördüÄŸünü, bir alacaÄŸÄ± için arkadaÅŸÄ±yla buluÅŸmaya giderken onlarÄ±n da yanÄ±nda geldiÄŸini söyledi. Ä°kisini Ä°stanbul yolu üzerinde bÄ±rakÄ±p eve gittiÄŸini dile getiren Ä°.D., “M.Åž'nin yaÅŸÄ±nÄ± bilmiyordum bilseydim kolluk kuvvetlerine haber ederdim. UyuÅŸturucu olayÄ± da yok zaten. Karakolda ve savcÄ±lÄ±kta ifade verdim M.Åž'ye kesinlikle cinsel eÄŸilimim olmadÄ±” diye kendisini savundu.

'BENDEN BAHSETME DÄ°YEREK TEHDÄ°T ETTÄ°'

M.Åž'nin avukatÄ± Sevinç HocaoÄŸullarÄ±, Ä°.D. cinsel istismar suçuna yardÄ±m ettiÄŸini belirterek, “Polis ve ailesi tarafÄ±ndan bilindiÄŸi sÄ±rada maÄŸduru alÄ±koymaya devam etmiÅŸtir. MaÄŸdurun ifadesinde de mevcuttur; ‘Benden bahsetmeyeceksin yoksa seni öldürürüm’ dediÄŸi. SanÄ±k maÄŸduru yakÄ±ndan tanÄ±maktadÄ±r. Kendi çekimlerini dosyaya sunacaÄŸÄ±z” dedi.

Ä°STÄ°SMARCI KENDÄ°SÄ°NÄ° NASIL SAVUNAMADI

Ä°stismardan tutuklu bulunan sanÄ±k S.A. ise “Suçlu olduÄŸumu kabul ediyorum ama çok da suçlu deÄŸilim. M.Åž'yi ailesinin yanÄ±na kendim göndermemiÅŸ olsaydÄ±m ÅŸu an burada olmayacaktÄ±m” diyerek tahliyesini talep etmediÄŸini ifade etti. AynÄ± sanÄ±k önceki duruÅŸmada ise ‘RÄ±zasÄ± vardÄ±’ diyerek kendisini aklamaya çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

Mahkeme sanÄ±klarÄ±n tutukluluÄŸunun devamÄ±na, M.Åž'nin SEGBÄ°S ile ifadesinin alÄ±nmasÄ±na, Ä°.D, S.A ve A.A.'nÄ±n tutukluluÄŸunun devamÄ±na, tutuksuz yargÄ±lanan B.Y, B.C.Y. ve Ä°.H.A'nÄ±n ise duruÅŸmalardan vareste tutulmasÄ±na karar verdi. Bir sonraki duruÅŸma 29 Ocak 2018’de görülecek.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 KasÄ±m 2018 15:52

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